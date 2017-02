BPOLI S: 82-Jähriger zwei Mal am selben Tag aus Klinikum abgängig

Ulm (ots) - Gleich zwei Mal am selben Tag wurde ein 82 Jahre alter Mann von einem Krankenhaus in Ulm als vermisst gemeldet. In beiden Fällen stoppten Beamte der Bundespolizei die Reise des Mannes im Ulmer Hauptbahnhof. Das erste Mal griffen die Bundespolizisten den 82-Jährigen am Dienstagmittag (31.01.2017) gegen 14:00 Uhr auf. Beim zweiten Versuch wurde der Mann in der Nacht von Dienstag (31.01.2017) auf Mittwoch (01.02.2017) gegen 00:00 Uhr im Hauptbahnhof Ulm festgestellt. In beiden Fällen wurde der Mann wieder zurück in ärztliche Behandlung gegeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell