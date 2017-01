BPOLI S: Ausnüchterung im Bundespolizeirevier Ulm

Ulm (ots) - Ein mit über zwei Promille alkoholisierter 27-Jähriger verbrachte die Nacht von Montag (30.01.2017) auf Dienstag (31.01.2017) zur Ausnüchterung im Bundespolizeirevier Ulm. Der Mann ist den Beamten bereits zuvor in einem Schnellrestaurant im Ulmer Hauptbahnhof aufgefallen, als er gegen 17:30 Uhr in zwei Fällen mit Unbeteiligten in verbale Streitigkeiten geriet. Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei nahm den zunächst aggressiven und uneinsichtigen 27-Jährigen mit auf das Bundespolizeirevier, wo er bis zum frühen Dienstagmorgen blieb.

