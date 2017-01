POL-PDMY: Kollision beim Abbiegen, 02.01.2017, 21:05 Uhr

Mendig (ots) - Eine Pkw Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die Pellenzstraße (L 120) in Richtung Bell. In entgegengesetzter Richtung fuhr eine weitere Pkw Fahrerin und ordnete sich auf die Linksabbiegerspur ein, um auf die B 262 in Richtung Mayen aufzufahren. Beim Abbiegen übersah sie den Gegenverkehr und es kam zur Kollision. Beim Zusammenstoß wurde eine der Fahrerinnen leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell