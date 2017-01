BPOLI S: E-Bike am Hauptbahnhof Heilbronn gestohlen

Heilbronn (ots) - Unbekannte haben am Freitag (27.01.2017) in der Zeit von 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr am Hauptbahnhof Heilbronn offenbar das E-Bike eines 60-Jährigen entwendet. Der Besitzer, der auf dem Weg zur Arbeit war, stellte das Fahrrad der Marke "BBF" im Wert von ca. 1.500,- EUR nach jetzigem Kenntnisstand zuvor am Bahnsteig 1 ab und brachte ein Stahlseilschloss an. Als der Mann zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Hinweise nimmt das Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131/888260-0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell