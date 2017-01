BPOLI S: Finger in anfahrender S-Bahn eingeklemmt

Fellbach (ots) - Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Freitagabend (20.01.2017) gegen 19:30 Uhr am Bahnhof Fellbach offenbar zu einem Vorfall beim Einsteigevorgang einer 37-jährigen Frau in eine S-Bahn. Die Frau habe sich laut eigenen Angaben beim Versuch in die S-Bahn der Linie S2 einzusteigen zwei Finger in der Zugtür eingeklemmt. Als die Bahn Richtung Schorndorf anfuhr, konnte sich die Frau nach etwa fünf Metern befreien und blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/87035-0 zu melden.

