BPOLI S: Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Taschendieb fest

Bietigheim-Bissingen (ots) - Zivilbeamte der Bundespolizei nahmen am frühen Samstagmorgen (21.01.2017) gegen 04:00 Uhr in der S-Bahn S5 in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen einen 24-jährigen mutmaßlichen Taschendieb fest. Der Mann fiel den Fahndern bereits an der Haltestelle Stuttgart-Stadtmitte auf, da er immer wieder die Nähe des mit über 2,3 Promille alkoholisierten späteren Opfers suchte. Offenbar misslang dem Tatverdächtigen die Diebstahlshandlung am Bahnsteig, sodass er dem 22-jährigen Opfer in die S-Bahn folgte. Am Endhaltepunkt in Bietigheim-Bissingen entwendete der Tatverdächtige schließlich das Handy im Wert von etwa 1000,-EUR aus der Hand des mittlerweile Schlafenden. Die Zivilbeamten der Bundespolizei beobachteten die Tat und nahmen den Mann im Anschluss vorläufig fest. Der leicht alkoholisierte Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell