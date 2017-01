BPOLI S: Bundespolizist schreitet außerdienstlich ein

Winnenden (ots) - Ein uniformierter Beamter der Bundespolizei musste am gestrigen Sonntagfrüh (22.01.2017) gegen 06:30 Uhr auf seinem Nachhauseweg außerdienstlich einschreiten, weil ein 30-jähriger Mann in der S-Bahn S3 Richtung Backnang Reisende anpöbelte. Der aggressive 30-Jährige, der zudem keinen Fahrschein hatte, sollte daraufhin durch den Polizeibeamten am Bahnhof Winnenden des Zuges verwiesen werden. Hierbei schlug er mehrfach um sich, weshalb er von dem Beamten gefesselt wurde. Mitreisende kamen dem Uniformierten bis zum Eintreffen der Streifen der Landespolizei zur Hilfe. Bei den weiteren Maßnahmen leistete der Mann fortwährend erheblichen Widerstand. Eine ebenfalls alarmierte Streife der Bundespolizei verbrachte den mit knapp 2,2 Promille alkoholisierten Mann zur Ausnüchterung auf das Bundespolizeirevier Stuttgart. Ob der lediglich mit einem T-Shirt bekleidete 30-Jährige unter Einfluss von Drogen stand, ist derzeit noch unklar. Bei der Widerstandshandlung verletzte sich der Beamte der Bundespolizei leicht am Knie. Gegen den 30-jährigen Mann wird nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Erschleichens von Leistungen ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell