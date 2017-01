BPOLI S: 62-Jähriger in hilfloser Lage aufgefunden

Stuttgart (ots) - Ein stark alkoholisierter 62-jähriger Mann wurde durch eine Streife der Bundespolizei am späten Mittwochnachmittag (11.01.2017) gegen 17:00 Uhr im Stuttgarter Hauptbahnhof in einem Interregioexpress Richtung Karlsruhe angetroffen. Die Beamten wurden durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf den 62-Jährigen aufmerksam gemacht. Eigenen Angaben zur Folge war er auf dem Weg nach Pforzheim. Offenbar war der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage sich klar zu artikulieren und eigenständig zu laufen, sodass er gestützt werden musste. Der verständnisvolle und kooperative 62-Jährige wurde im Anschluss auf das Bundespolizeirevier Stuttgart gebracht, wo er bis zum nächsten Morgen zur Ausnüchterung blieb.

