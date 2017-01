BPOLI S: Betrunkener Mann führt Softairwaffe mit sich

Ulm (ots) - Beamte der Bundespolizei nahmen am Dienstagabend (10.01.2017) gegen 20:00 Uhr im Hauptbahnhof Ulm eine 58-Jährigen zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam. Der wohnsitzlose Mann war stark alkoholisiert und befand sich in einer hilflosen Lage. In seinem Gepäck führte der Mann zudem eine Druckluftpistole und eine Dose Munition mit sich. Den hierfür erforderlichen sogenannten "kleinen Waffenschein" konnte er nicht vorweisen. Die Softairwaffe sowie die Munition wurde durch die eingesetzten Beamten beschlagnahmt. Die Nacht verbrachte der 58-Jährige in der Ausnüchterungszelle. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell