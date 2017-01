BPOLI S: Mann in Schulter gebissen

Mössingen (ots) - Am 30.12.2016 gegen 21:15 Uhr leisteten sich zwei 27- und 30-jährige Männer eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei Mitarbeitern der Deutschen Bahn. Beide Männer befanden sich im Zug zwischen Tübingen und Mössingen und belästigten dort Reisende, woraufhin diese des Zuges verwiesen werden sollten. Daraufhin biss offenbar einer der Männer einen DB Mitarbeiter in dessen Schulter. Durch weitere Schläge erlitt dieser zudem eine Platzwunde am Auge. Die DB Mitarbeiterin klagte über Schmerzen im Gesicht und am Schienbein. Nachdem die Tatverdächtigen beim Halt in Mössingen zunächst flüchten konnten, erkannten Beamte der Landespolizei sie kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe. Sie müssen nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell