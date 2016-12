BPOLI S: Schlägerei mit Axtstiel

Freiberg/Benningen (ots) - Aufgrund einer verbalen Streitigkeit zwischen drei unbekannten jugendlichen Männern und einer weiblichen unbekannten Begleiterin in der S-Bahnlinie S4, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:00 Uhr zwischen den Haltestellen Freiberg und Benningen zu einer Schlägerei mit zwei weiteren 34- und 61-jährigen Reisenden. Beide Reisenden mischten sich offenbar in die Streitigkeiten der Jugendlichen ein um zu schlichten. In Folge dessen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 61-Jährige offenbar ein Axtstiel einsetzte. Einem der Jugendlichen gelang es dem Mann diesen zu entreißen und sowohl ihn, als auch den 34-Jährigen damit zu schlagen. Laut Zeugenaussagen kam es zudem zu Tritten und Faustschlägen. An der Haltestelle Benningen flüchteten die jugendlichen Männer und die Begleiterin aus der S-Bahn in unbekannte Richtung. Eine alarmierte Streife der Landespolizei, sowie der Bundespolizei stellten vor Ort lediglich noch die 34- und 61-jährigen Männer fest. Sie erlitten beide mehrere Schürfwunden im Gesicht und am Kopf. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0711/87035-0 entgegen.

