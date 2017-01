FW-BOT: Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses

Bottrop (ots) - Am 5. Januar 2017 wurde die Feuerwehr Bottrop um 19:04 Uhr zu einem Kellerbrand auf dem Middeweg, Stadtteil Bottrop Eigen, alarmiert. Mieter haben der Einsatzleitstelle ein Feuer im Keller des Mehrfamilienhauses gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich bereits mehrere Personen vor dem Haus. Weitere Mieter retteten sich durch den massiv verrauchten Treppenraum ebenfalls ins Freie und atmeten dabei Brandrauch ein. Einsatzkräfte gingen in den betroffenen Kellerbereich vor, um das Feuer zu bekämpfen. Abschließend wurde jede Wohnung mittels Lüfter entraucht und kontrolliert. Zur Abklärung des Gesundheitszustandes hat ein Notarzt die Mieter noch an der Einsatzstelle untersucht. Zwei der 10 betroffenen Personen mussten mittels Rettungswagen aus Gladbeck und Oberhausen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden, sie konnten jedoch nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Die Feuerwehr war mit ca. 45 Einsatzkräften 3 Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist unklar. (Ek)

