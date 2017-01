FW-MH: Mehrere verletzte Personen bei Verkehrsunfällen

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr - Symbolfoto- Bild-Infos Download

Mülheim an der Ruhr (ots) - Im Laufe des heutigen Tages kam es in den frühen Abendstunden zu zwei Verkehrsunfällen mit mehreren Verletzten. Auf der Friesenstraße kam es gegen 17:35 Uhr aus ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß eines PKW mit einem Motorroller. Dabei wurde der Fahrer des Rollers verletzt. Dieser wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in eine Duisburger Klinik verbracht. Gegen 20.00 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein weiterer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Verletzten im Bereich Essener Straße gemeldet. Wenige Minuten später waren ein Hilfeleistungszug und mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzteinzsatzfahrzeug vor Ort. Dort prallten zwei PKW im Kreuzungsbereich aus ungeklärter Ursache zusammen. Beim Zusammenprall wurden die zwei Fahrzeugführerinnen verletzt und die beiden PKW stark beschädigt. Die zwei Verletzten wurden ebenfalls vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Mülheimer und ein Essener Krankenhaus gebracht. Beide Unfallstellen wurden während der Rettungs- und Aufräumarbeiten jeweils durch Kräfte der Feuerwehr abgesichert, ausgeleuchtet und es wurden ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut. Die Essener Straße war zwischen von-Bock-Str. und Gracht für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten bis ca. 21:15 Uhr gesperrt. (HJF)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell