FW-MG: Rauchmelder retten Leben!

Mönchengladbach-Wickrath, 14.01.2017, 03:46 Uhr, Schönbergstraße (ots) - Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II, ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III, die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, 2 Rettungstransportwagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach.

In den frühen Morgenstunden wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Schönbergstraße durch einen ausgelösten Rauchmelder geweckt. Ein umsichtiger Bewohner alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Diese verschaffte sich durch einen Trupp unter Atemschutz gewaltsam Zugang zur Brandwohnung und fand eine schlafende Mutter mit zwei Kindern in einer leicht verrauchten Wohnung vor. Durch den Notarzt erfolgte eine Sichtung, hierbei wurde bei allen betroffenen Personen eine leichte Rauchgasvergiftung festgestellt. Alle Drei wurden zur weiteren Behandlung mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus der Stadt Mönchengladbach gebracht.

Brandursache war angebranntes Essen im Backofen. Nach dem Ausschalten des Backofens wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet und vom Brandrauch befreit.

In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr eindringlich darauf hin, Rauchmelder retten Leben - der laute Alarm des Rauchmelders (auch Rauchwarnmelder, Brandmelder oder Feuermelder genannt) warnt Sie und weitere Betroffene rechtzeitig vor der Brandgefahr und verschafft Ihnen den nötigen Vorsprung, um sich und Andere zu retten.

Rund 500 Menschen sterben in Deutschland jährlich an den Folgen von Wohnungsbränden. Die Meisten, weil sie den giftigen Rauch eines Feuers im Schlaf nicht bemerken und ersticken.

In NRW gilt deshalb ab Januar 2017 eine grundsätzliche Rauchmelder-Pflicht, wonach Schlaf- und Kinderzimmer sowie Flure, die als Rettungswege von Aufenthaltsräumen (dazu gehören Wohnzimmer) dienen, mit mindestens je einem Melder ausgestattet sein müssen.

Einsatzleitung: Brandoberinspektoranwärterin Franziska Kern / Brandamtmann Heinrich Roemgens

