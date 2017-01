FW-MG: Kellerbrand

Mönchengladbach-Stadtmitte, 14.01.2017, 5:58 Uhr, Hindenburgstraße (ots) - Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I, das Löschfahrzeug und die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II, die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Fahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum und der Führungsdienst.

Am heutigen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zur Hindenburgstraße alarmiert. Dort drang Rauch aus dem Kellerbereich eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Treppenraum komplett verraucht, so dass der Fluchtweg für die Bewohner abgeschnitten war. Mehrere Personen machten sich an den Fenstern bemerkbar. Zwei Personen wurden über die Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt. Eine Person wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit Hilfe einer Fluchthaube durch den Treppenraum ins Freie geführt. Insgesamt mussten zwei Personen nach rettungsdienstlicher Erstversorgung an der Einsatzstelle zur Kontrolle in städtische Krankenhäuser transportiert werden.

Der eigentliche Brand konnte schnell gelöscht werden, jedoch gestaltete sich die Entrauchung des Gebäudes sehr schwierig. Mit mehreren Hochleistungslüftern und einem Be- und Entlüftungsgerät wurde das Haus rauchfrei gemacht. Durch den Brand kam es im Gebäude zu erhöhten Kohlenmonoxidwerten. Drei Wohnungen mussten von der Feuerwehr zur Kontrolle gewaltsam geöffnet werden, da dort niemand öffnete.

Nachdem das Gebäude vom Rauch befreit wurde und die Kohlenmonoxidwerte wieder im normalen Bereich lagen, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Johannes Wilde

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell