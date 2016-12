FW-D: Verkehrsunfall auf der Danziger Straße fordert zwei Verletzte

Düsseldorf (ots) - Sonntag, 25.12.2016, 09.30 Uhr, Stockum, Danziger Str

Drei Pkw waren am Morgen des ersten Weinachtstages auf der Danziger Straße stadtein in Höhe des fashion house aus ungeklärter Ursache in einen Unfall verwickelt. Da aus den Meldungen der Anrufer an die Leitstelle der Feuerwehr schnell klar wurde, dass keiner in einem Fahrzeug eigeklemmt war, wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache Flughafenstraße sowie drei Rettungswagen auf die Danziger Straße entsandt. Die Feuerwehrkräfte sicherten die Einsatzstelle ab, damit die Rettungsmannschaften ohne weitere Probleme durch den Verkehr betroffene und verletzte Personen betreuen beziehungsweise behandeln konnten. Im weiteren Verlauf wurden zwei verletzte junge Damen um die Dreißig, eine davon in anderen Umständen, mit einem Schock zur näheren Abklärung ins Marienhospital beziehungsweise Vinzenz-Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehrkräfte klemmten sicherheitshalber noch die Fahrzeugbatterien ab und kontrollierten die Fahrbahn auf ausgelaufene Flüssigkeiten! Es kam kurzzeitig zur Verkehrsbehinderung auf der vielbefahrenen zweispurigen Schnellstraße. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufnahm!

Der Einsatz für die 10 Einsatzkräfte war nach einer halben Stunde beendet. Über den Sachschaden liegen feuerwehrseits keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell