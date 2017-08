FW-BO: Kranausleger eingeknickt

Bochum (ots) - Am heutigen Mittwoch kam es auf einer Baustelle an Drusenbergstraße zu einem einknicken eines Baukranauslegers. Gegen 7:40 Uhr ging ein Anruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Unfall meldete. Ein Baukranausleger war während der Aufbauphase in eine Baugrube gefallen, Personen wurden nicht verletzt. Im Bereich der Unfallstelle wurde die Drusenbergstraße kurzzeitig gesperrt. Um 08:00 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Berufsfeuerwehr wurde durch die Löscheinheit Bochum Mitte der freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell