POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Schuppenanlage; Brand rechtzeitig entdeckt; Einbrecher überrascht;

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag entstanden. Zudem haben sich zwei Frauen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 66-jähriger Mercedes-Lenker bog um 15.15 Uhr von der Gutenbergstraße auf die Nordtangente ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 23-jährigen VW Scirocco Fahrerin. Durch die Kollision wurden die junge Frau und ihre 40-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. (ms)

Hülben (RT): In Schuppenanlage eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Schuppenanlage neben der Straße An der Steige ist in der Zeit zwischen Montagmorgen, acht Uhr, bis Dienstagvormittag, elf Uhr, eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter trennte zunächst an der Südseite des Grundstücks den Maschendrahtzaun auf. Durch das Loch stieg er ins Innere und hebelte dort an sieben Schuppen die Eingangstüren auf. Der Einbrecher nahm nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Motor- und Kreissägen im Wert von einigen tausend Euro mit. Da noch nicht alle Geschädigten verständigt werden konnten, steht das genaue Diebesgut noch nicht fest. Der Polizeiposten Bad Urach bittet unter Telefon 07125/94687-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Beuren (ES): Leichtkraftradfahrer übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit hat am frühen Mittwochmorgen auf der Linsenhofer Straße zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer verletzt wurde. Ein 18 Jahre alter Kirchheimer war gegen 5.45 Uhr mit seinem Toyota Corolla auf der Linsenhofer Straße unterwegs. Als er nach links auf ein Firmengelände einbiegen wollte, übersah der Fahranfänger den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser erkannte die Gefahr und versuchte, durch eine Ausweichbewegung eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte er und verletzte sich so schwer, dass er vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zu einer Berührung zwischen Motorrad und Auto war es nicht gekommen. Der Schaden an dem Motorrad wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. (cw)

Rottenburg (TÜ): Brennender Holzstapel (Zeugenaufruf)

Der Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rottenburg ist es zu verdanken, dass ein Brand auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebes in der Graf-Bentzel-Straße rechtzeitig entdeckt und schnell gelöscht werden konnte. Die Polizeistreife war am frühen Mittwochmorgen, gegen fünf Uhr, auf der Graf-Bentzel-Straße unterwegs, als sie auf dem Gelände der Firma Feuerschein wahrnahmen. Wie sich herausstellte, war dort ein Teil eines Holzstapels aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Mit Hilfe eines bordeigenen Feuerlöschers und Unterstützung des Firmeninhabers gelang es, den Brand einzudämmen. Die zwischenzeitlich alarmierte Rottenburger Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften anrückte, löschte den bereits eingedämmten Brand rasch und vollständig ab. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro beziffert. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07472/9801-230 um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (cw)

Rottenburg (TÜ): Einbrecher überrascht

Ein Unbekannter ist auf noch ungeklärte Weise am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in der Hofstattstraße, im Stadtteil Kiebingen, eingebrochen. Kurz vor Mitternacht wurden die Hausbewohner, die im ersten Stock schliefen, durch Schritte im Erdgeschoss geweckt. Sie alarmierten die Polizei, die sofort mit mehreren Streifenwagen anrückte. Der Einbrecher, der offenbar bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete nach derzeitigen Erkenntnissen, ohne etwas gestohlen zu haben. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell