POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle und Einbrüche, Zerstochene Reifen, Alkohol am Steuer, Betrug am Telefon, Brandeinsatz

Reutlingen (ots) - Pliezhausen (RT): Von der Sonne geblendet

Ein Schaden von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Straße Im Täle entstanden. Ein 45 Jahre alter Lenker eines Jeep war gegen 14.30 Uhr ortsauswärts unterwegs. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Peugeot 207 eines 21-Jährigen und schlitterte an diesem entlang, sodass die ganze linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jh)

Münsingen (RT): Einbruch im Bauhof

Im Verlauf des Wochenendes ist ein unbekannter Täter in den Bauhof in der Lerchenfeldstraße eingebrochen. Der Eindringling hebelte zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr, ein Fenster auf, durch das er in das Gebäude einstieg. Im Inneren brach er noch eine Tür auf, durch die er ins Büro gelangte. Dieses durchsuchte er erfolglos nach Barem. Mit einer Digitalkamera der Marke Ricoh machte er sich schließlich wieder aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, ist in ein Einfamilienhaus in der Neuffenstraße im Stadtteil Leinfelden eingebrochen worden. Der noch unbekannte Täter verschaffte sich nach Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zugang zum Tatobjekt. Im Haus wurden anschließend sämtliche Räume betreten und Schränke und Schubladen nach Wertsachen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlt etwas Bargeld aus einem Büroschrank und aus Sparschweinen. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. (jh)

Baltmannsweiler (ES): Hoher Schaden nach Frontalzusammenstoß

Ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw am Sonntagnachmittag entstanden. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 15 Uhr mit einer Mercedes E-Klasse die K 1210 von Baltmannsweiler kommend in Richtung Baach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der junge Mann mit dem Wagen in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem 3er BMW einer 53-Jährigen. Glücklicherweise blieben die Fahrzeuginsassen, darunter ein Hund in dem Auto der Frau, ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Straße war während der Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden nur einseitig befahrbar. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Zahnarztpraxis

In eine Zahnarztpraxis im Herdweg in Echterdingen ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Balkontür gelangte der bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitagmittag, 12.50 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16.50 Uhr, in die Praxisräume. Der Unbekannte nahm hochwertige zahnärztliche Instrumente, mehrere iMacs samt Zubehör, eine Kaffeemaschine sowie etwas Bargeld mit. Der genaue Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden. Er dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (ms)

Neckartailfingen (ES): Hochwertige Werkzeuge gestohlen

In der Nacht zum Sonntag sind hochwertige Maschinen und Werkzeuge aus einer Garage eines Handwerkers in der Nürtinger Straße gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 21.30 Uhr und 8.30 Uhr. Noch ist unklar, wie der oder die Diebe das elektrische Garagagentor öffnen konnten. Geklaut wurden eine Bohrmaschine, eine Taschenlampe, eine Stichsäge, zwei Akkuschrauber, eine Säbelsäge, eine Handkreissäge und ein Trennschleifer. Außerdem fehlen ein Rasentrimmer und ein Koffer mit Werkzeugen für Elektroinstallationen. Das Diebesgut hat einen Wert von knapp 2.000 Euro. (sh)

Esslingen (ES): Hoher Schaden bei Einbruch in Gaststätte

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Inselstraße eingebrochen. Die Tatzeit lässt sich auf die Zeit zwischen 1.30 Uhr und zwei Uhr in der Nacht eingrenzen. Mit brachialer Gewalt schlugen die Diebe eine gläserne Zugangstür ein und verursachten allein damit Schaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Aus den Räumen der Gaststätte wurde ein Bedienungsgeldbeutel mit Wechselgeld gestohlen. Weiter wurde eine verschlossene Tür zum Büro eines im Gebäude beheimateten Vereins aufgetreten. Ob aus den Vereinsräumen etwas gestohlen wurde, ist unklar. Unerkannt sind die Diebe entkommen. (sh)

Oberboihingen (ES): Unter Alkoholeinfluss aufgefahren

Am Sonntagmorgen ist in der Max-Eyth-Straße ein vollbesetzter Pkw gegen einen geparkten Anhänger geprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr. Der 22 Jahre alte Lenker eines Audi A4 prallte ungebremst gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw-Anhänger und gegen die Umzäunung einer Firma. Am Audi lösten alle Airbags aus und verhinderten für die Insassen Schlimmeres. Weder der Fahrer, noch seine drei 21, 22 und 24 Jahre alten Mitfahrer wurden verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass alle vier Fahrzeuginsassen deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Der junge Mann wird sich wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 10.000 Euro. (sh)

Nürtingen (ES): Vor Hotel die Reifen zerstochen

In der Nacht zum Sonntag wurden vor einem Hotel in der Marienstraße, an insgesamt vier geparkten Pkw, zwölf Reifen zerstochen. Alle betroffenen Fahrzeuge hatten eine auswärtige Zulassung. Bei den geschädigten Fahrzeughaltern handelte es sich teilweise um Besucher der AfD-Aufstellungsveranstaltung, welche am 21. und 22. Januar in der Nürtinger Stadthalle stattgefunden hatte. Die Polizei sucht die Verursacher im linksautonomen Umfeld. Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro. (sh)

Tübingen (TÜ): Versehentlich Herdplatte eingeschaltet

Am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, sind die Rettungskräfte zu einem Brandeinsatz am Derendinger Magazinplatz gerufen worden. Als die Feuerwehrkräfte eingetroffen waren, konnten sie in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses starken Rauch feststellen. Da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, musste die Wohnungstür durch die Rettungskräfte geöffnet werden. Vermutlich versehentlich war eine Herdplatte aktiviert worden. Dadurch entzündete sich ein darauf abgestellter Brotkorb. Weiterer Sachschaden entstand zum Glück nicht. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. (sh)

Tübingen (TÜ): Betrug durch falschen Servicemitarbeiter

Sie melden ein angebliches Problem mit dem Computer und haben tatsächlich nur eines im Sinn: An das Geld der Bürgerinnen und Bürger zu kommen. Ein solcher Anrufer meldete sich am Samstag unaufgefordert bei einer 41 Jahre alten Frau und gab sich als angeblicher Mitarbeiter der Softwarefirma Microsoft aus. Er teilte mit, schädliche Software auf dem PC der Tübingerin entdeckt zu haben. Was dann kam, glich einer schon seit längerer Zeit bekannten Betrugsmasche: Regelmäßig bietet der Anrufer die Säuberung des PC mit einer Fernwartungssoftware an. Für die Behebung der Probleme wird eine Gebühr in variabler Höhe verlangt und die Geschädigten werden überredet, Geheimzahlen oder Kreditkartendaten herauszugeben oder Geld per Western Union zu überweisen. Die Tübingerin ließ sich überzeugen und gab ihre Daten preis. Binnen Minuten war das Kreditkartenkonto der Frau mit knapp 7.000 Euro belastet worden. Eine zusätzliche Auslandsüberweisung lehnte die 41-Jährige ab. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer Softwarefirma wird unaufgefordert bei Privatpersonen anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die vor dem Anruf noch gar nicht bekannt waren. Lassen Sie sich deshalb von den Unbekannten nicht in ein Gespräch verwickeln und gehen Sie keinesfalls auf irgendwelche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Geben Sie nie Konto-, Kreditkartendaten oder Passwörter preis und lehnen Sie Geldüberweisungen ab. Wenn Sie Opfer einer derartigen Straftat geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle. Damit helfen Sie zu verhindern, dass noch andere Menschen Opfer von dreisten Betrügern werden. (sh)

