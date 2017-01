POL-RT: Betrügerin ermittelt, Nachfahrt, Streitigkeiten, Verkehrsunfälle, Straßenrowdy unterwegs, Einbrüche, Sachbeschädigung, Unfug

Reutlingen (ots) - Betrügerin beim Einkaufen erwischt

Der Aufmerksamkeit einer Verkäuferin ist es zu verdanken, dass eine 41 jährigen Betrügerin am Samstagmittag erwischt worden ist. Der 35 jährigen Kassiererin eines Supermarktes in der Ringelbachstraße fiel zur Mittagszeit eine Frau auf, welche ihre Lebensmittel mit einer EC-Karte bezahlte. Da der Angestellten der Name der Kartenbesitzerin bekannt war und sie auch wusste, dass ihr der Geldbeutel am 04. Januar entwendet worden war, wurde sie misstrauisch. Dies bemerkte die 41 jährige Kundin und wollte den Markt verlassen. Mehrere Mitarbeiter des Einkaufmarktes verfolgten sie und verständigten die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass die Kundin bereits mehrfach mit der entwendeten EC-Karte Lebensmittel eingekauft hatte. Hierbei achtete sie darauf, den Geldbetrag nicht zu überschreiten, bei welchem sie die PIN eingeben müsste. Denn diese war ihr nicht bekannt. Wie sie in den Besitz der EC-Karte gelangte, muss noch geklärt werden. Der entwendete Geldbeutel, aus welchem die Kreditkarte stammte, wurde im Handschuhfach ihres Wagens aufgefunden.

Reutlingen (RT) - Vor der Polizei davon gefahren (Zeugenaufruf)

Die Flucht eines Autofahrers ist von der Polizei am Sonntagmorgen beendet worden. Zunächst fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 02.00 Uhr der weiße VW-Golf auf der B 28 im Bereich des Gaskessels auf. Der Wagen und die Insassen sollten kontrolliert werden, weshalb die Beamten vor dem VW-Golf fuhren und den Fahrer aufforderten, ihnen zu folgen. An der Abschleifung in Richtung Ohmenhausen sollte die Kontrolle stattfinden. Hier überholte der Wagen plötzlich den Streifenwagen und bog auf die L 384 in Richtung Ohmenhausen ab. Der Streifenwagen folgte dem flüchtenden Fahrzeug, welches ins Industriegebiet West abbog und von dort erneut auf die L 384 in Richtung B 28 fuhr. Der Golf bog unter Missachtung der roten Ampel entgegen der Fahrtrichtung auf die B 28 ab und fuhr dann wieder in Richtung Reutlingen. Dort drehte er und fuhr wieder auf der B 28 in Richtung Tübingen. Zu dieser Zeit folgten bereits mehrere Streifenwagenbesatzungen dem VW-Golf. Zudem postierte sich auch an der Ortseinfahrt von Tübingen eine Polizeistreife. Dort überfuhr der Wagen einen ausgelegten Stop-Stick und fuhr noch bis in den Provenceweg, wo er wegen Poller nicht weiter fahren konnte. Drei der vier Insassen im Alter von 16 bis 29 Jahren konnten festgenommen werden, dem Beifahrer gelang die Flucht. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 29 jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und vor der Fahrt offenbar auch Drogen konsumierte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde ein verbotenes Elektroschockgerät aufgefunden. Da mehrere Verkehrsteilnehmer dem flüchtenden VW-Golf ausweichen mussten, werden diese Autofahrer und Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.

Bad Urach (RT) - Streit in Gaststätte eskalierte

Insgesamt 5 Streifenwagenbesatzungen sind am Samstagabend nötig gewesen, um eine Auseinandersetzung zwischen fünf Männern endgültig zu beenden. Der Streit eskalierte gegen 22.45 Uhr, als Mitarbeiter der Kneipe in der Innenstadt dazwischen gingen und die 5 stark alkoholisierte Männer trennen wollten. Anstatt die Gaststätte zu verlassen gingen die Männer im Alter von 25 bis 44 Jahre auf die Streitschlichter los. Zudem wurde Inventar beschädigt. Erst als allen fünf Männern Handschließen angelegt worden waren, beruhigten sie sich. Zwei der Aggressoren wurden in Gewahrsam genommen, allerdings musste einer von ihnen wegen seiner Kopfplatzwunde ins Krankenhaus, der andere verbrachte die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers Metzingen.

Pfullingen (RT) - Fahrzeug nicht gesichert und weggerollt

Eine vergessene Handbremse könnte die Ursache eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag, gegen 14.00 Uhr, gewesen sein, bei welchem ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden ist. Zu dieser Zeit hatte ein 26 jähriger Postzusteller in der Karlshöhe angehalten und war ausgestiegen. Sein VW-Transporter rollte mit geöffneter Fahrertüre auf der abschüssigen Straße davon und streifte einen Laternenpfahl, wodurch die Fahrertüre beschädigt wurde. Anschließend streifte das Fahrzeug noch einen abgestellten Golf und einen Touran, bevor ein weiterer Laternenpfahl den Transporter endgültig stoppte.

Leinfelden-Echterdingen (ES) - Streit endet mit Führerscheinbeschlagnahme

Es sollte ein geselliger Abend werden, welcher ein 19 Jähriger mit Freunden in einer Lokalität im Ortsteil Echterdingen verbringen wollte. Am Sonntagmorgen, gegen 02.00 Uhr, gerieten die Freunde nach dem Konsum von Alkohol in Streit, woraufhin der junge Mann erbost die Örtlichkeit verließ. Seine Begleiter versuchten noch vergeblich zu verhindern, dass er mit seinem Auto davon fuhr. Aber beim Rangieren mussten sie zur Seite gehen, damit sie vom Wagen nicht touchiert wurden. Die hinzugerufenen Polizisten stellten den Passat des 19 Jährigen unweit seiner Wohnanschrift fest. Er wurde zuhause angetroffen. Da ein Alkoholtest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Seinen Führerschein musste der junge Mann den Beamten überlassen.

Filderstadt (ES) - Nach Unfall Führerschein einbehalten (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagmittag, gegen 15.00 Uhr, auf der B 27 in Fahrtrichtung Reutlingen/Tübingen ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein Lkw-Fahrer hatte sich zunächst auf die Ausfahrspur zum Parkplatz "Filderstadt-Plattenhardt" nach rechts eingeordnet. Ohne erkennbaren Grund wechselte er wieder auf den rechten der beiden Fahrstreifen der B 27. Ein nachfolgender 24 jähriger Audi-Fahrer bremste daraufhin ab. Der 60 Jährige Fahrer eines Mercedes erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls und des Fahrverhaltens vom Lkw werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.

Ostfildern (ES) - Straßenrowdy missachtet Rotlichter (Zeugenaufruf)

Am Samstagmorgen, gegen 06.20 Uhr, ist ein Ducato-Fahrer wegen mehrfachen Verkehrsverstößen aufgefallen. Erstmals überfuhr der als Paketzusteller tätige 37 Jährige eine rote Ampel nach dem Flughafentunnel und bog nach rechts in Richtung Neuhausen/Scharnhausen ab. Von der L 1204 bog er nach links auf die K 1269 in Richtung Scharnhausen ab, obwohl die dortige Ampel Rotlicht zeigt. In Scharnhausen fuhr der 37 Jährige über die Kreuzung Plieninger Straße/Siemensstraße, um ins gegenüberliegende Industriegebiet zu gelangen, obwohl von rechts zwei Fahrzeuge kamen. Beide mussten stark abbremsen, um nicht mit dem Ducato zu kollidieren. Im Industriegebiet von Scharnhausen konnte der Paketzusteller an einer Lieferstation festgestellt und kontrolliert werden. Zeugen, welche Angaben zum Fahrverhalten des Ducato machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.

Kirchheim unter Teck (ES) - Einbrüche in Wohnhäuser

Am Samstag machten sich Einbrecher an einem Einfamilienhaus zu schaffen. Abends wurden Hebelspuren am Küchenfenster festgestellt, allerdings hielt das Fenster den Einbruchsversuchen stand und die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Im Garten sicherten die Beamten Schuhabdruckspuren im Schnee.

In der Mörikestraße hebelten bislang unbekannte Einbrecher am Samstagabend ein Kellerfenster auf und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie das Inventar und erbeuteten eine Geldkassette mit etwas Bargeld. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen die Spurensicherung.

Im Ortsteil Ötlingen wurde ebenfalls ein Kellerfenster in den Abendstunden aufgehebelt. Ohne nennenswerte Beute verließen die Täter das Haus über die Terrassentüre. Im Garten wurden Schuhspuren im Schnee gesichert.

Holzmaden (ES) - Betrunken geparktes Fahrzeug gerammt

Vermutlich überhöhter Alkoholkonsum dürfte die Ursache eines Verkehrsunfall gewesen sein, bei welchem am Samstagabend Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden ist. Ein 46 jähriger Citroen-Fahrer befuhr gegen 23.15 Uhr die Blumenstraße in Richtung Ortsmitte. Er streifte einen am linken Fahrbahnrand geparkten Skoda. An beiden Fahrzeugen wurden die Felgen so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Unfallverursacher stark nach Alkohol roch. Ein Alko-Test bestätigte dies, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Nürtingen (ES) - Autoreifen zerstochen - Täter zeigte sich reumütig

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerstach ein bislang Unbekannter im Ortsteil Reudern an mehreren Fahrzeugen die Reifen. Die Geschädigten verständigten am Samstagvormittag die Polizei, welche die Ermittlungen aufnahm. An insgesamt fünf Fahrzeugen wurden Reifen zerstochen. Am Samstagmittag kam ein 17 Jähriger in Begleitung seiner Eltern zum Polizeirevier. Er hatte sich zuvor seinen Eltern offenbart und zeigte sich nun reumütig. Weshalb er nachts mit einem Taschenmesser die Reifen der Fahrzeuge beschädigte ließ er allerdings offen.

Tübingen (TÜ) - Feuerlöscher versprüht

Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes sind am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, mehrere junge Männer aufgefallen, welche in der Tiefgarage "Blauer Turm" einen Feuerlöscher versprühten. Zur Klärung wurden Polizeibeamte hinzu gerufen. Ein 18 Jähriger gab mehrfach falsche Personalien an, weshalb er ein zusätzliches Bußgeld zu erwarten hat. Kurz nach Mitternacht trat der 18 Jährige zusammen mit seinem 17 jährigen Bekannten erneut auf. Sie wurden beobachtet, wie sie einen Löschschlauch der Tiefgarage abwickelten und in Betrieb nehmen wollten. Auch dies wurde unterbunden und wird mit einer Strafanzeige geahndet.

Mössingen (TÜ) - Fahrversuche mit rechtlichen Folgen

Einer Polizeistreife ist am Sonntagmorgen, gegen 01.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes ein Fiat aufgefallen, welcher dort offenbar Fahrversuche machte. Der Wagen fuhr beschleunigt im Kreis. Beim Erkennen des Streifenwagens wollte er davon fahren, konnte aber wenig später angehalten werden. Der 17 jährige Fahrer öffnete die Fahrertüre und wollte davon rennen, was ihm aufgrund der Eisglätte nicht gelang. Vergeblich versuchte sich der 18 jährige Fahrzeughalter, welcher von der Beifahrerseite auf den Fahrersitz rutschte, sich als Fahrer auszugeben, was die Beamten ihm schnell wiederlegten. Die Kontrolle ergab, dass dem 17 Jährigen nicht nur der erforderliche Führerschein fehlte, sondern er zudem unter Alkoholeinfluss stand. Nun haben die nächtlichen Fahrversuche für beide junge Männer rechtliche Folgen.

Rottenburg (TÜ) - Frontalzusammenstoß fordert zwei Verletzte

Rettungskräfte sind am Samstagmittag alarmiert worden, da sich auf der K 6936 beim Ortsteil Eckenweiler ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hat. Ein 90 jähriger Audi-Fahrer befuhr die K 6945 vom Ortsteil Ergenzingen kommend in Richtung Weitingen. Er wollte nach links auf die K 6936 in Richtung Eckenweiler abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden BMW, der die K 6945 mit weit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Auf dem Fahrstreifen des BMW kollidierten beide Fahrzeuge nahezu frontal, wobei der BMW nach rechts abgewiesen wurde. Der 27 jährige BMW-Fahrer, welcher nicht angegurtet war, prallte mit dem Kopf in die Frontscheibe und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der 90 jährige Audi-Fahrer wurde zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr wurde angefordert, da Betriebsstoffe die Straße verunreinigt hatten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von etwa 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell