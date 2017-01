POL-RT: Heizöl ausgelaufen; Einbrecher geht leer aus; Fußgänger angefahren;

Reutlingen (ots) - Pliezhausen (RT): Heizöl ausgelaufen

Beim Umpumpen von Heizöl vom Anhänger in den Motorwagen eines Heizöltransporters sind am Dienstagvormittag Heizöl ausgetreten. Der 50-jährige Fahrer des Lastzuges pumpte gegen 10.50 Uhr in der Dieselstraße seine Ladung um. Aufgrund eines technischen Defekts am Grenzwertgeber schaltete die Pumpe beim Erreichen des Füllstandes nicht ab, so dass eine noch unbekannte Menge übertrat und über den befestigten Untergrund in die Kanalisation lief. Die Feuerwehr Pliezhausen, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, konnte einen großen Teil des Heizöls abbinden. Das nachgelagerte Klärwerk wurde sofort informiert, sodass dort Maßnahmen getroffen werden konnten, ankommendes Heizöl rechtzeitig aufzufangen. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen aufgenommen. Vertreter des Umweltamtes des Landratsamts Reutlingen waren vor Ort. Da kein Öl ins Erdreich gelangt ist, dürfte nach derzeitigem Stand kein größerer Schaden entstanden sein. (cw)

Münsingen (RT): Einbrecher ohne Beute

In den Büroraum eines Hotels in der Ernst-Bezler-Straße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 00.45 Uhr und 09.00 Uhr schob ein bislang unbekannter Täter die geschlossene Jalousie am ebenerdigen Fenster zum Büro nach oben und drehte diese aus der Schiene. Anschließend hebelte er das Fenster auf, wodurch er ins Innere gelangte. Im Büro wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Da sich dort kein Bargeld befand, verließ der Einbrecher das Gebäude ohne jegliche Beute. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. (sd)

Zwiefalten (RT): Frau auf Parkplatz angefahren (Zeugenaufruf)

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hauptstraße ist am Dienstagvormittag eine Fußgängerin angefahren worden. Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr. Die 50-Jährige wartete auf dem Parkplatz auf den sie mitnehmenden Pkw. Ein rückwärts rangierender Autofahrer übersah die Wartende und stieß diese mit dem Fahrzeug an. Anschließend öffnete der Fahrer die Tür und blickte kurz wortlos in Richtung der Fußgängerin. Anschließend fuhr der Unbekannte vom Parkplatz über einen Verbindungsweg in Richtung Dobeltal davon. Die Frau klagte über anhaltende Rückenschmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Der unbekannte Autofahrer war etwa 65-75 Jahre alt, hatte volles graues Haar und trug eine dunkle Jacke. Er saß am Steuer einer schwarzen oder dunkelblauen Limousine. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier in Münsingen entgegen (Tel. 07381/93640.(sh)

Esslingen (ES): Fußgänger angefahren (Zeugenaufruf)

Nachträglich ist bei der Verkehrspolizei ein Unfall angezeigt worden, der sich am Montagnachmittag im Zollberg ereignet hat. Ein 77-jähriger Fußgänger wollte gegen 15.30 Uhr die Zollbergstraße von der Mutzenreisstraße herkommend überqueren. Als die Fußgängerbedarfsampel auf Grün umgeschalten hatte, lief der Senior los. In diesem Moment bog ein bislang unbekannter Pkw-Lenker von der Mutzenreisstraße nach rechts auf die Zollbergstraße in Richtung Nellingen ab. Der Fußgänger bemerkte dies und blieb etwa zwei Meter vom Straßenrand entfernt stehen. Das Auto überrollte jedoch mit beiden Rädern die Füße des Mannes. Der 77-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Mehrere Schüler, die an der nahegelegenen Bushaltestelle standen, sahen das Unglück und kümmerten sich um den Gestürzten. Der Unfallverursacher hielt an und kümmerte sich ebenfalls um den Senior. Er brachte ihn anschließend sogar nach Hause. Es wurden jedoch keine Personalien ausgetauscht. Über Nacht bekam der Verletzte starke Schmerzen und musste sich nachträglich in ärztliche Behandlung begeben. Unter Telefon 0711/3990-420 werden dringend Zeugen des Unfalls gesucht. Insbesondere die Schüler, die dem gestürzten Mann halfen oder weitere Verkehrsteilnehmer, die an der Unglücksstelle vorbeifuhren. Von dem gesuchten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es BB-Zulassung hatte. (ms)

