POL-RT: Unfälle, Einbrüche, Brand, Randalierender Kneipenbesucher, Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Reutlingen (ots) - Frontal in Gegenverkehr gerutscht

Zwei Fahrzeuge sind am Montagmorgen auf schneeglatter Fahrbahn aufeinander gerutscht. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem VW Polo kurz vor 7.30 Uhr die K 6715 zwischen Mittelstadt und Reicheneck. In einer Rechtskurve rutschte er bei winterlichen Straßenverhältnissen nach links auf die Gegenfahrspur. Eine 51-jährige BMW-Lenkerin wollte noch durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern, die Fahrzeuge prallten jedoch aufeinander. Der VW rutschte anschließend noch von der Straße. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

Metzingen (RT): Betrunken Auto gefahren

Ihren Führerschein hat eine betrunkene Autofahrerin am späten Montagabend abgeben müssen. Eine Streife des Polizeireviers Metzingen hielt den Smart der 35-Jährigen gegen 23 Uhr in der Hexham-Allee an. Die Beamten stellten bei der anschließenden Kontrolle eine starke Alkoholfahne bei der Fahrerin fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste sie ihren Führerschein aushändigen. (ms)

Pfronstetten (RT): Jugendtreff in Brand geraten

Am Montagabend, gegen 20.15 Uhr, ist es im Gewann Lauxenbühl zu einem Brand an einem als Jugendtreff genutzten Bauwagen gekommen. Ein 20 Jahre alter Verantwortlicher befeuerte am späten Nachmittag den im Bauwagen installierten Holzofen und verließ das Objekt. In der Folge überhitzte das Rauchrohr und setzte die hölzerne Wand des menschenleeren Bauwagens in Brand. Die nach der Entdeckung hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer schnell. Der durch den Brand angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. (sh)

Reutlingen (RT): Zusammenstoß beim Abbiegen

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, im Ziegelweg ereignet. Ein 26 Jahre alter Lenker eines Mercedes befuhr zunächst den Ziegelweg und wollte nach links in die Seestraße abbiegen. Der Mercedes-Fahrer nutzte hierbei eine Lücke aus, um zwischen den an der roten Ampel wartenden Fahrzeugen durchzufahren. Beim Abbiegevorgang übersah er jedoch einen 50 Jahre alten Lenker eines VW, der auf der Linksabbiegespur der Seestraße unterwegs war und in die Albstraße Richtung Stadtmitte einfahren wollte. Beim Zusammenstoß zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (sd)

Trochtelfingen (RT): In Firma eingebrochen (Zeugenaufruf)

Auf Bargeld aus war ein Unbekannter, der in der Nacht von Montag, 19 Uhr, auf Dienstag, 6.45 Uhr, in eine Firma in der Pfronstetter Straße eingedrungen ist. Nachdem er ein Fenster auf der Rückseite der Werkstatt aufgebrochen hatte, stieg er in die Fabrikationsräume ein. Durch das Aufbrechen mehrerer Türen gelangte er in den Verwaltungsbereich der Firma. Dort durchsuchte er in allen Büroräumen sämtliche Schränke und Schubladen. Nachdem aber weder in den Büros noch in den Sozialräumen etwas von Wert und schon gar kein Bargeld aufbewahrt wird, musste der Einbrecher nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute wieder abziehen. Allerding hinterließ er einen Sachschaden, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07124/1384 um Hinweise. (cw).

Weilheim an der Teck (ES): Unfall auf Einsatzfahrt (Zeugenaufruf)

Noch Zeugen sucht die Verkehrspolizei Esslingen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung Tobelwasen in die Zeller Straße ereignet hat. Der 28 Jahre alte Lenker eines VW Polo wollte gegen 15.30 Uhr vom Tobelwasen kommend bei Grünlicht nach links in die Zeller Straße Richtung Weilheim abbiegen. Dabei übersah er bei einer freien Sicht von mehreren hundert Metern einen von links aus Richtung Weilheim herkommenden und im Einsatz befindlichen VW-Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Weilheim. Dieser befand sich besetzt mit fünf Personen auf dem Weg zu einem Brandeinsatz und fuhr bei "Rot" in den Einmündungsbereich ein. Bei der anschließenden Kollision wurde der Polo-Fahrer leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in die Klinik gefahren werden. Der 37-jährige Lenker des Transporters blieb ebenso wie die übrigen Insassen unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420, zu melden. (jh)

Wolfschlugen (ES): Einbruchsversuch

Am helllichten Tag wollte ein noch Unbekannter in die Räume einer Firma im Wolfschluger Industriegebiet in der Benzstraße einbrechen. Der Einbrecher versuchte am Montag, in der Zeit zwischen elf Uhr und 16 Uhr, mittels Werkzeug eine massive Metalltüre ins Lager des Fliesengeschäfts aufzuhebeln, was ihm nicht gelang. Er brach daraufhin sein Vorhaben ab und hinterließ einen Schaden vor etwa 300 Euro. Die Polizei Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jh)

Filderstadt (ES): Wiederholt mit geklauten Kennzeichen gefahren

Am Montagabend ist ein Transporter in Plattenhardt einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Eine Polizeistreife stoppte den Ford Transit gegen 20 Uhr in der Justus-Liebig-Straße. Wie sich herausstellte, hatten die Polizisten den richtigen Riecher gehabt. Der 58 Jahre alte Ford-Lenker war bereits am Montagvormittag in Böblingen kontrolliert worden. Da der Mann gestohlene Kennzeichen an seinem Ford montiert hatte, wurde er schon am Vormittag wegen Diebstahl von Kennzeichen, Fahren ohne Versicherungsschutz und Urkundenfälschung zur Anzeige gebracht. Bei der abendlichen Kontrolle in Plattenhardt waren erneut gestohlene Kennzeichen an dem Ford angebracht. Auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der unbelehrbare 58-Jährige vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (sh)

Aichtal (ES): Am Steuer eingeschlafen

Ein Sekundenschlaf hat am frühen Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B 312 geführt. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf gegen 7.30 Uhr die Bundesstraße in Richtung Reutlingen. Kurz vor der Ausfahrt Schlaitdorf schlief der Fahrer am Steuer seines Fahrzeugs ein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Golf musste geborgen werden. Hierzu wurde die B 312 zeitweise komplett gesperrt, worauf es im Berufsverkehr zu Stauungen kam. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Da es zunächst geheißen hatte, der Fahrer sei eingeklemmt, war die Feuerwehr ausgerückt. (ms)

Nürtingen (ES): Zwei zusammenhängende Unfälle

Ein 46-Jähriger hat am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, in der Metzinger Straße einen Unfall im Kreuzungsbereich mit der Wörthbrücke verursacht. Im Anschluss kam es zu einem Folgeunfall. Mit einem Alkoholwert von knapp zwei Promille beschleunigte der Scirocco-Fahrer beim Umschalten der Ampel auf Grün so stark, dass er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und Sommerbereifung von der Fahrbahn abkam und mit der Beifahrerseite gegen den Mast einer Fußgängerampel prallte. Der Pkw drehte sich daraufhin um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten. Er wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Aufgrund des verunglückten ersten Fahrzeugs verursachte eine 58-Jährige in unmittelbarer Folge einen zweiten Unfall auf der Metzinger Straße. Die von der B 297 kommende Fiesta-Lenkerin bog aufgrund der blockierten Fahrbahn spontan nach links in die Metzinger Straße ab, obwohl die Ampel für die Linksabbieger Rot anzeigte. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten 21-jährigen Fahrer eines VW Transporters, der von Großbettlingen kommend, in die Kreuzung einfuhr. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 4.000 Euro, wobei der ältere Fiesta nach dem Zusammenstoß schrottreif war. Eine im VW-Transporter sitzende Schwangere ließ sich vorsorglich ärztlich untersuchen. Ersten Erkenntnissen nach kam es zu keinen Verletzungen. (sd)

Tübingen (TÜ): Wer wurde gefährdet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach Verkehrsteilnehmern, die durch mehrere Überholmanöver eines Audi-Lenkers am Montagabend gefährdet worden sind. Der 29-Jährige befuhr gegen 23.10 Uhr mit seinem weißen Audi A5 mit BL-Zulassung die Hechinger Straße von Tübingen herkommend. In einer Linkskurve überholte er trotz Gegenverkehr bei durchgezogener Linie drei Autos. Hierbei soll es beinahe zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr gekommen sein. Etwa 50 Meter vor dem Sudhaus überholte der Raser erneut mehrere Pkw und benutzte hierbei den Linksabbiegestreifen des Gegenverkehrs. Kurz vor Mitternacht konnte der Fahrer an der Halteradresse angetroffen werden. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Unfall aufgrund medizinischer Ursache

Eine 19-jährige Fiat Punto-Fahrerin hat am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellimbiss mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die 19-Jährige befuhr die Mössinger Straße in Fahrtrichtung zur L 385. In einer Rechtskurve beim dortigen Sportgelände kam sie aufgrund einer medizinischen Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr die Parkplatzeinfriedung des Schnellimbiss und prallte gegen das Heck eines geparkten BMW. Von hier aus wurde sie abgewiesen und stieß noch gegen den hinteren Radlauf eines Fiats. Die Fahrerin war nach dem Unfall zunächst nicht ansprechbar und wurde bis zum Eintreffen des Notarztes von Ersthelfern versorgt. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in eine Klinik. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 14.000 Euro. (sd)

Tübingen (TÜ): Kneipenbesucher machte Randale

In der Bahnhofsgaststätte hat am Montagnachmittag ein 57 Jahre alter Mössinger heftig randaliert und musste, weil er sich nicht beruhigen ließ, in Gewahrsam genommen werden. Der Kneipenbesucher konsumierte mehrere Bier und pöbelte auf aggressive Weise andere Gäste an. Der Wirt ermahnte ihn mehrfach zur Ruhe. Als der 57-Jährige keine Ruhe gab und weiterhin mit den Gästen Streit suchte, forderte ihn der Wirt auf, das Lokal zu verlassen. Beim Versuch ihn in Richtung Ausgang zu drängen, schlug der Randalierer dem Wirt mit der Faust ins Gesicht, woraufhin er mit Unterstützung anderer Gäste überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde. Der 57-Jährige hatte sich zwischenzeitlich etwas beruhigt, was aber nicht lange andauerte. Noch während der Anzeigenaufnahme änderte sich sein Zustand schlagartig und er beleidigte die eingesetzten Beamten und Beamtinnen aufs Übelste und schlug wild um sich. Nur mit vereinten Kräften konnte der äußerst aggressive Mann zu Boden gebracht und geschlossen werden. Er verbrachte den Rest des Tages und die Nacht auf richterliche Anordnung im Ortsarrest des Polizeireviers und sieht nun einer Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte entgegen. (jh)

