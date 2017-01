POL-RT: Unfälle, Brände, Einbrüche, gestürztes Pferd, u.a.

Reutlingen (ots) - Münsingen (RT): Auffahrunfall bei Glatteis

Am Samstagmittag kam es gegen 15:00 Uhr auf der B 465 auf Höhe Seetal zu einem Glatteisunfall. Eine 38-jährige Lenkerin eines Daimler Benz befuhr die B 465, welche zur Unfallzeitpunkt mit Schnee und Eis bedeckt war, in Richtung Seeburg. Als sie verkehrsbedingt ihren Pkw abbremsen musste, wurde dies von einer nachfolgenden 18-jährigen Nissan-Lenkerin zu spät bemerkt. Unfallursächlich war offensichtlich der witterungsbedingt unzureichende Sicherheitsabstand. Durch den Aufprall wurde die die 38-jährige Daimlerfahrerin leicht verletzt. Zudem entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.000,- EUR.

Reutlingen (RT): Christbäume in Brand gesetzt

Unbekannte haben am Samstagabend gegen 19.00 Uhr auf dem Parkplatz beim Freibad abgelegte Christbäume in Brand gesetzt. Durch den Brand wurden ein mobiles Toilettenhäuschen und ein Altkleidercontainer beschädigt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Reutlingen mit 6 Einsatzkräften gelöscht. Im Anschluss an diesen Einsatz musste noch die Fahrbahn abgestreut werden, da das Löschwasser angefroren war. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Seeburg (RT): Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und verletzt

Am Samstag kam es gegen 09.30 Uhr zu einem Unfall auf der B 465 zwischen Bad Urach und Seeburg. Eine 22-jährige VW-Lenkerin verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in den Graben. Hierbei wurde die Fahrerin verletzt und durch einen zufällig vorbeikommenden Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Trochtelfingen (RT): Betrug vereitelt durch aufmerksamen Taxifahrer

Eine betagte Dame aus Trochtelfingen erhielt letzte Woche einen Anruf bezüglich eines Gewinnversprechens. Die Dame wurde aufgefordert einen Geldbetrag per internationalen Geldtransfer vorab als Bearbeitungsgebühr zu überweisen. Der Gewinn hätte dann in den nächsten Tagen an die Dame ausgezahlt werden sollen. Da der Dame diese Überweisung nicht möglich war, wurde am Samstag ein Taxifahrer durch den Täter telefonisch beauftragt das Geld bei der Dame abzuholen und dann zu überweisen. Hierfür hätte der Taxifahrer einen Teil des Geldes als "Provision" behalten dürfen. Da dem Taxifahrer das ungewöhnlich vorkam, meldete er den Sachverhalt der Polizei. Die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen den unbekannten Täter wegen Betrug aufgenommen. Das Geld für die geforderte Bearbeitungsgebühr wurde nicht überwiesen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor solchen falschen Gewinnversprechen, bei denen vorab ein Geldbetrag durch den vermeintlichen Begünstigten zu überweisen ist.

Reichenbach an der Fils (ES): Brand

In der Frühlingstraße ist am Samstag gegen 20:00 Uhr ein Brand in einem Zimmer aus noch bislang ungeklärten Gründen ausgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im Bereich eines Schreibtisches aus. Durch die Rauchentwicklung wurde der 50-jährige Wohnungsinhaber leicht verletzt und musste in ein Klinikum nach Esslingen transportiert werden. Derzeit wird von einem Gebäudeschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro ausgegangen. Die Feuerwehr aus Reichenbach war mit 27 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort.

Esslingen: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft (ZEUGENSUCHMELDUNG)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr ist versucht worden, die Scheibe eines Juweliergeschäftes in der Küferstraße in der Stadtmitte einzuschlagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde 5-6-mal gegen die besonders gesicherte Scheibe geschlagen, ohne dass diese überwunden wurde. Gesucht wird in diesem Zusammenhang eine männliche, ca. 185-190 cm große Person, ca. 25-30 Jahre alt, bekleidet mit dunklem Anorak und aufgesetzter Kapuze und darunter eine dunkle Schildmütze. Der Täter trug zudem einen Rucksack welcher an beiden Seiten rot und mittig weiß war. Der Gesamteindruck des Rucksackes wird als bunt beschreiben. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Esslingen unter der Rufnummer: 0711/3990330.

Dettingen unter Teck (ES): Verkehrsunfall mit flüchtigem Lenker (ZEUGENSUCHMELDUNG)

In der Kirchheimer Straße kam es am Samstag gegen 23:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem anschließend der Verursacher sich vom Unfallort entfernte. Vermutlich aufgrund der Schneeglätte geriet dieser Pkw auf die Gegenfahrbahn, überfuhr eine Rabatte und prallte anschließend gegen einen parkend abgestellten VW-Polo. Aufgrund der vorgefundenen Spuren wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen im Frontbereich beschädigten Geländewagen handelt. Am Pkw VW-Polo entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro. Zeugen werden sich gebeten sich mit dem Polizeirevier Kirchheim unter Teck unter der Rufnummer: 07021/5010 in Verbindung zu setzten.

Esslingen (ES): Einbruch

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag in der Zeit zwischen 17:00 - 19:00 Uhr in der Jakobstraße in Berkheim in einem Einfamilienhaus eine Terrassentür auf und entwendeten anschließend Schmuckstücke.

Esslingen (ES): Fußgänger angefahren

Am Samstagabend gegen 19:56 Uhr fuhr ein 48-jähriger Ford-Lenker im Stadtteil Berkheim die Teckstraße in Richtung Ortsmitte entlang. An der Kreuzung zur Lindenstraße übersah er einen von links kommenden 72-jährigen Fußgänger, welcher in diesem Moment die Teckstraße geradeaus überqueren wollte. Der Fußgänger wurde mittig aufgeladen und rutschte anschließend von der Motorhaube auf die Straße runter. Hierbei zog sich der 72-Jährige eine blutende Kopfplatzwunde zu. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Tübingen (TÜ): Pkw in Schaufensterscheibe - Unfallflucht - (ZEUGENSUCHMELDUNG)

Zu einem Unfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:20 Uhr in der Marienburger Straße. Der bislang unbekannte Fahrer eines roten Kleinwagens der Marke Hyundai befuhr die Marienburger Straße in Richtung Eisenhutstraße. Aus unbekannter Ursache kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in die Schaufensterscheibe eines dortigen Geschäftes. Der Fahrzeuglenker rangierte sein Fahrzeug zurück und entfernte sich in Richtung Eisenhutstraße. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Tübingen kam zum Verschließen der Öffnung vor Ort. Zeugen, die etwas zu dem flüchtigen Fahrzeug sagen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tübingen unter 07071/9728660 zu melden.

Tübingen (TÜ): Betrunken auf Ampelmast

Zuviel getrunken hatte am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr ein 26-jähriger Fahrer eines VW Fox. Dieser befuhr die B 28a von Tübingen in Richtung Weilheim. Auf Grund seines Alkoholkonsums von später festgestellten über 2 Promille fuhr er an der Einmündung L 371 nach Hirschau auf einen Ampelmast. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 7000,- Euro. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben.

Kusterdingen (TÜ): Spenden entwendet - Täterfestnahme

Zu einem Diebstahl kam es am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr in Jettenburg. Ein 60-jähriger wurde durch einen aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie er an den zur Abholung bereitgelegten Weihnachtsbäumen das dort angebrachte Geld entwendete. Der Tatverdächtige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei diesem konnten insgesamt 47 Euro sichergestellt werden. Das Geld war für die Abholer eines Vereins gedacht.

Starzach (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen - 5 Leichtverletzte

Zu einem Unfall kam es am Samstagabend gegen 17:40 Uhr auf der L 360 im Bereich von Starzach-Felldorf. Eine 23-Jährige befuhr die L 360 von Horb-Mühringen in Richtung Eyach. Kurz nach der Einmündung nach Felldorf kam diese mit ihrem Opel Corsa ins Rutschen. Zuerst kam der Pkw nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Pkw gegen eine Böschung und drehte sich um 180 Grad. Durch den Unfall wurden die 4 weiteren Insassen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren und die 23-jährige leicht verletzt. Alle wurden zur Behandlung durch 2 Fahrzeuge des Rettungsdienstes in Kliniken eingeliefert. An dem Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rottenburg-Eratskirch (TÜ): Pferd ausgerutscht - Reiter verletzt

Zu einem Reitunfall kam es am Samstag gegen 17:15 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Rottenburg und Eratskirch. Auf Grund von Eis- und Schneeglätte kam das Pferd Felix zusammen mit seinem 65-jährigen Reiter zu Sturz. Da der 65-Jährige nicht aus dem Steigbügel kam, brach sich dieser ein Bein und musste mit dem verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Felix blieb unverletzt.

