POL-RT: Erschreckende Bilanz bei Handy-/und Gurtkontrollen, Unfälle mit Verletzten, Betrunkene Autofahrer, Verpuffung

Reutlingen (ots) - Erschreckende Verkehrsmoral bei Kontrollen festgestellt

In allen drei Landkreisen, für die das Polizeipräsidium Reutlingen zuständig ist, haben im Laufe des Mittwochs die Beamten Kontrollstellen eingerichtet und mussten eine erschreckende Verkehrsmoral der Autofahrer feststellen. Es sind Dutzende Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht worden.

In der Reutlinger Kaiserstraße wurden, in der Zeit von 15.20 Uhr bis 16.45 Uhr, 19 Verstöße festgestellt. Neun Fahrer waren während dem Fahren mit ihrem Handy beschäftigt. Die gleiche Anzahl an Fahrzeuginsassen war nicht angeschnallt. Zudem stellten die Beamten ein nicht gesichertes Kind in einem Pkw fest.

In der Hohenheimer Straße in Filderstadt mussten die Polizisten, in der Zeit von 12.50 Uhr bis 14.40 Uhr, neun Fahrer anhalten, die durch das Bedienen ihres Handys abgelenkt waren. Fünf Fahrzeuginsassen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr wurden in der Stuttgarter Straße von Tübingen elf Fahrer erwischt, die mit ihrem Handy kommunizierten. Weiterhin sind vier Gurtverstöße geahndet worden. (ms)

Reutlingen (RT): Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Eine Leichtverletzte und ein Schaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung Uhlandstraße mit der Kaiserstraße ereignet hat. Eine 20 Jahre alte Lenkerin eines VW Polo befuhr gegen 22.30 Uhr die Uhlandstraße in Fahrtrichtung Albstraße. Zur gleichen Zeit war eine 28-Jährige mit ihrem VW Touran auf der Kaiserstraße in Richtung Pfullingen unterwegs. An der Kreuzung missachtete die Polo-Fahrerin die Vorfahrt der Touran-lenkerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurde der Touran nach rechts über die Kreuzung abgewiesen und stieß gegen den Daihatsu Sirion einer 78-jährigen Frau. Der Aufprall war so heftig, dass der Daihatsu noch gegen einen angrenzenden Gartenzaun geschoben wurde. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Der Polo und Touran waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (jh)

Betzingen (RT): Hoher Schaden nach Abrutschen vom Bremspedal

Einen beträchtlichen Schaden von rund 18.000 Euro hat es am Mittwoch, kurz vor Mittag, bei einem Verkehrsunfall in der Julius-Kemmler-Straße gegeben. Dort war ein 64 Jahre alter Lenker eines Ford C-Max, gegen 11.20 Uhr, den Haldenäckerweg in Richtung Julius-Kemmler-Straße unterwegs. Beim Abbremsen an der Einmündung rutschte er mit seinem nassen Schuh vom Bremspedal ab und geriet auf das Gaspedal. Der automatikbetriebene Wagen beschleunigte, fuhr über die Einmündung und den Gehweg hinweg und durchbrach einen Holzzaun und landete in einem Garten. In der weiteren Folge prallte der Ford linksseitig gegen einen Geräteschuppen, blieb mit der rechten Frontseite am Eck eines Wohngebäudes hängen und stieß noch gegen einen zwischen den Gebäuden stehenden Anhänger. Dieser wurde durch den Aufprall noch gegen die Seitenwand einer Garage gedrückt. Der Fahrzeuglenker blieb zum Glück unverletzt. (jh)

Reutlingen/Dettingen (RT): Stark betrunkene Autofahrer

Zwei stark betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Mittwochabend aus dem Verkehr ziehen müssen. Bei beiden Männern ist ein Wert von über zwei Promille bei einem Alkoholtest gemessen worden. Gegen 18 Uhr hielten die Beamten einen 63-jährigen Nissan-Lenker im Reutlinger Grummetweg an und stellten sofort fest, dass er zu tief ins Glas geschaut hatte. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. In Dettingen wurde kurz nach 19.30 Uhr ein 58-jähriger Opelfahrer im Herdweg angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht nur stark alkoholisiert sondern auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. (ms)

Sonnenbühl (RT): Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochmorgen auf der Alb ereignet. Kurz nach 6.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mercedes-Lenker die K 6731 in Richtung Willmandingen. Seinen Angaben nach musste er einem aufgrund Glätte ins Schleudern geratenen Verkehrsteilnehmer ausweichen. Hierbei geriet der Fahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem VW Golf eines 19-Jährigen. Eine ebenfalls in Richtung Willmandingen fahrende 20-jährige Citroen-Lenkerin kam, als sie an den verunglückten Fahrzeugen vorbeifahren wollte, ebenfalls ins Schleudern. Ihr Pkw streifte zunächst den Mercedes und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Pkw-Lenker dauern an. Der Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. (ms)

Riederich (RT): Mit Sommerreifen unterwegs und Unfall verursacht

Am Fahrzeug einer Unfallverursacherin sind am Mittwochmorgen Sommerreifen festgestellt worden. Die 50-Jährige war mit ihrem Ford Mondeo, kurz vor sechs Uhr, auf der Metzinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf schneeglatter Fahrbahn kam die Frau mit ihrem Wagen ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mitsubishi eines 48-Jährigen. Im Anschluss rutschte das Auto der Unfallverursacherin noch gegen einen geparkten Pkw. Während der Unfallaufnahme musste die Durchgangsstraße für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. (ms)

Neuffen (ES): Verpuffung im Ölofen

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, zu einer Verpuffung im Ölofen einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Paulusstraße gekommen. Durch die Verpuffung wurden die Abgasrohre auseinandergedrückt. Es kam deshalb im Bereich des Ofens zu einer Flammenbildung und einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr von einem in der Wohnung befindlichen Altenpfleger gelöscht, der auch die Feuerwehr alarmierte. Diese rückte mit vier Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften an. Vorsichtshalber wurden alle Hausbewohner aus dem Gebäude gebracht. Sie konnten, nachdem die Feuerwehr die Räumlichkeiten belüftet hatte, wieder zurückkehren. Der 86-jährige, pflegedürftige Bewohner wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. Durch die Verpuffung kam es auch an der Heizungsanlage einer Wohnung im Untergeschoss zu einem Schaden. Die Ursache der Verpuffung ist bislang noch nicht bekannt. Eine Fachfirma und der Schornsteinfeger werden sich der Sache annehmen. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Paulusstraße kurzzeitig gesperrt werden. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden, lediglich an den Öfen. (jh)

Gomaringen (TÜ): Unfall durch falsches Abbiegen

Einen Schaden von beinahe 30.000 Euro hat es am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Tübinger Straße gegeben. Ein 54-jähriger Tübinger befuhr mit seinem Opel Astra die Tübinger Straße (L230) in Fahrtrichtung Ortsmitte (L384). Auf Höhe der Ausfahrt eines dortigen Einkaufsmarktes musste er verkehrsbedingt auf der Linksabbiegespur anhalten. Zu seinem Vordermann ließ er eine Lücke frei. Hinter dem Opel-Fahrer stand ein 52 Jahre alter Sonnenbühler mit seinem Subaru. Ein 52-jähriger Tübinger fuhr mit seinem BMW aus der Ausfahrt des Einkaufsmarktes in die Lücke ein und wollte verbotenerweise nach links in Richtung Tübingen abbiegen. Dabei achtete er nicht auf einen aus Richtung Ortsmitte Gomaringen herkommenden Ford Mustang, dessen 20-jähriger Fahrer aus Gomaringen ebenfalls in Richtung Tübingen unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision stieß der BMW ins Heck des Fords, der sich um 90 Grad drehte und frontal gegen die linke Seite des Subaru krachte. Auch der BMW prallte noch seitlich gegen den Opel. Sämtliche Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Der Ford Mustang war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jh)

