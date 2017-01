POL-RT: Drogenhändlerring zerschlagen - Herausragender Ermittlungserfolg bei der Bekämpfung des Drogenhandels (Landkreise Reutlingen/Tübingen)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Einen herausragenden Ermittlungserfolg bei der Bekämpfung des Drogenhandels verzeichnen die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen. Einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei ist es gelungen, die Verkaufsstrukturen eines in der Region Reutlingen/Tübingen tätigen Drogenhändlerrings aufzudecken und zu zerschlagen.

Die bereits seit August 2016 andauernden Ermittlungen begannen mit in der Rauschgiftszene durchgeführten Kontrollen und sich daraus ergebenden Ermittlungsverfahren gegen lokale Kleindealer. Dabei ergab sich der Verdacht, dass im hiesigen Raum ein sich über mehrere Ebenen spannendes Netz von Drogendealern aktiv ist, was im September zur Einrichtung einer fünfköpfigen Ermittlungsgruppe führte. Die Beamten kamen in den folgenden Monaten auf die Spur von über 60, mit wenigen Ausnahmen in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen ansässigen Dealern, die im großen Stil und in Teilen durchaus straff organisiert seit etwa eineinhalb Jahren einen schwunghaften Handel insbesondere mit Marihuana, Amphetamin und Ecstasy, aber auch mit Kokain oder Haschisch betrieben haben sollen. Dabei ist von einer über insgesamt sechs Ebenen vernetzten Gruppierung auszugehen, die durch die Ermittlungen dingfest gemacht werden konnte. Derzeit befinden sich sechs Männer in Untersuchungshaft, darunter auch zwei 28 und 31 Jahre alte Verdächtige aus Kirchentellinsfurt und Tübingen. Diese gelten als Drahtzieher innerhalb des Dealerrings, die nach Bekanntwerden der polizeilichen Ermittlungen bis zu ihrer Festnahme immer wieder versucht haben sollen, andere Beteiligte durch Drohungen einzuschüchtern und in ihrem Aussageverhalten zu beeinflussen.

Derzeitige Bilanz der Ermittlungen:

Durch die Ermittlungsgruppe konnten insgesamt 106 Beschuldigte wegen verschiedenster Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz identifiziert werden. Gegen 68 dieser Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Drogenhandels eingeleitet. In 38 dieser Fälle müssen sich die Verdächtigen nach derzeitigem Stand wegen des Verbrechenstatbestands des unerlaubten Drogenhandels in nicht geringer Menge verantworten. Bei einzelnen Beschuldigten besteht außerdem der Verdacht der bandenmäßigen und gewerbsmäßigen Begehungsweise.

Die Polizei nahm in den vergangenen Monaten 17 Personen nach und nach vorläufig fest. Gegen zehn Beschuldigte unterschiedlicher Nationalität erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen Haftbefehle. Sechs Männer befinden sich derzeit noch in Untersuchungshaft.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen und anhand der teilweise vorliegenden Geständnisse ist davon auszugehen, dass die Gruppierung mindestens

- 100 Kilogramm Marihuana, - 52 Kilogramm Amphetamin, - 12.000 Ecstasy-Tabletten, - zwei Kilogramm Kokain und - 500 Gramm Haschisch

in den hiesigen Raum verbracht und verkauft hat.

Bei 27 Durchsuchungsmaßnahmen wurden insgesamt

- über ein Kilogramm Marihuana, - über 400 Gramm Amphetamin, - fast 700 Ecstasy-Tabletten, - diverse LSD-Trips und geringe Mengen Kokain

aufgefunden und beschlagnahmt.

Außerdem beschlagnahmten die Beamten

- über 90.000 Euro Bargeld und Kontovermögen, - zwei Pkw, - diverse Elektronikartikel,

die mutmaßlich aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln stammen bzw. hierdurch finanziert wurden. Entsprechende Finanzermittlungen wurden eingeleitet. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell