POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, Fahndung nach Unfallverursacher

Bei einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist am Dienstag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der B 312, in Höhe der Anschlussstelle Eningen. Der 89-jährige Lenker eines VW Golf war in Richtung Lichtenstein unterwegs, als sich vor ihm der Verkehr staute. Er reagierte zu spät und fuhr auf einen Audi A6 eines 60-Jährigen auf. Dieser wurde auf den VW Golf einer 29-Jährigen geschoben. Der Senior verletzte sich beim Aufprall leicht und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. (sh)

Gomadingen (RT): Auf Schneematsch ins Schleudern geraten

Infolge Schneematsch ist am Mittwochmorgen eine Autofahrerin zwischen Dapfen und Marbach von der Lautertalstraße (L 249) abgekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr am Ende einer langgezogenen Kurve. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse geriet der Dacia Sandero der 60-Jährigen ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch starkes Gegenlenken schleuderte der Dacia quer über die Straße und prallte frontal in eine Böschung. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro. (sh)

Esslingen (ES): Polizei sucht Unfallverursacher (Zeugenaufruf)

Beim Fahrstreifenwechsel hat sich am Mittwochmorgen auf der B 10 ein Verkehrsunfall ereignet. Der bislang unbekannte Unfallverursacher ging flüchtig. Der Unfall ereignete sich um 10.40 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Esslingen-Stadtmitte in Fahrtrichtung Stuttgart. Eine 20 Jahre alte Lenkerin eines VW Golf wurde vom Lenker eines schwarzen Fahrzeugs rechts überholt. Als der Überholer plötzlich zum linken Fahrstreifen hin wechselte, wich die VW-Lenkerin aus und prallte in die Mittelleitplanke. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr in Richtung Stuttgart davon. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Esslingen zu melden (Tel. 071173990-0). (sh)

