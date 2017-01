POL-RT: Raub in Metzingen - Nachtrag zur Pressemitteilung des PP Reutlingen vom 03.01.2017

2 weitere Medieninhalte

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Raub in Metzingen - Nachtrag zur Pressemitteilung des PP Reutlingen vom 03.01.2017 (Zeugenaufruf)

Hinweise zur aufgefundenen Täterkleidung sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen nach dem Raub einer Handtasche am 3. Januar in Metzingen. Wie berichtet, war eine 79 Jahre alte Metzingerin, gegen 13 Uhr, in der Karlstraße Opfer eines dreisten Räubers geworden. Der noch Unbekannte näherte sich der Seniorin von hinten und entriss ihr die Handtasche. Anschließend flüchtete der als etwa 20 bis 30 alt, dunkelhaarig und etwa 170 bis 180 cm groß beschriebene Täter sofort über die Bahngleise in Richtung Öschhalle. Im Wohngebiet Ösch verlor sich seine Spur zunächst. Aufwändige Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihund eingesetzt wurde, führten im Bereich Emil-Mörsch-Weg/Herbstweg zum Auffinden der Täterbekleidung und der Handtasche. Offensichtlich hatte der Räuber auf seiner Flucht lediglich das Bargeld entnommen, seine Kleidung gewechselt und diese samt Handtasche in ein Gartengrundstück geworfen.

Die Kriminalpolizei hat nun folgende Fragen:

Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Hose und Jacke machen oder diese einer bestimmten Person zuordnen? Wer hat möglicherweise eine Person beobachtet, die sich im oben genannten Bereich umgezogen hat?

Hinweise bitte an das Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/9240. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell