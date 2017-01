POL-RT: Mutwillig Fahrzeuge beschädigt; Brennendes Steufahrzeug; Zahlreiche Unfälle; Einbrüche; Küchenbrand

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Viele Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht zu Sonntag sind in Metzingen mehr als 20 Fahrzeuge beschädigt worden. Hierbei ist ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Am Samstagabend meldeten zwei Anwohner kurz vor 23.30 Uhr, dass eine Gruppe von sieben bis acht Jugendlichen durch die Straße ziehen und wahllos an geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abschlagen würde. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. In der Nacht und im Laufe des Morgens wurden im Bereich der Helfer-/Zeppelin-/Mauren-/und Daimlerstraße an mindestens 24 geparkten Autos abgeschlagene Außenspiegel festgestellt. Zudem ist an einem Cabrio das Verdeck aufgeschlitzt worden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Lichtenstein (RT): Streufahrzeug in Brand geraten

Ein Streufahrzeug ist am Montagmorgen während des Betriebs in Brand geraten und so schwer beschädigt worden, dass wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden ist. Ein 39-Jähriger war kurz nach 7.30 Uhr in der Allee unterwegs, als er aufgrund technischer Probleme an dem Fahrzeug anhalten musste. Bei einer Nachschau bemerkte der Fahrer, dass es im Motorbereich zu brennen angefangen hatte. Eigene Löschversuche mit mehreren Feuerlöschern reichten zunächst nicht aus, die Flammen zu bekämpfen. Erst der sofort verständigten Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. (ms)

Münsingen (RT): Zwei Unfälle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit

Gleich zwei Mal krachte es kurz hintereinander am Sonntagnachmittag auf der B 465, zwischen Münsingen und Seeburg. In beiden Fällen war nicht angepasste Geschwindigkeit die Unfallursache. Gegen 15.50 Uhr war ein 24-jähriger Neuffener auf der Seeburger Steige bergabwärts unterwegs. Weil er bei den winterlichen Straßenbedingungen viel zu schnell fuhr, kam er in einer scharfen und unübersichtlichen Rechtskurve mit seinem Opel Astra ins Rutschen. Sein Wagen rutschte auf die Gegenfahrbahn und krachte dort seitlich in einen entgegenkommenden Audi A3 eines 18-Jährigen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Nur Minuten später prallte ein Honda Civic in den Audi. Der 71 Jahre alte und aus Winterlingen stammende Fahrer war ebenfalls die Seeburger Steige abwärts unterwegs. Weil auch er bei den Wetterbedingungen viel zu schnell war, kam er in der gleichen Kurve ins Rutschen und krachte in den Audi an der Unfallstelle. Zum Glück wurde auch hierbei niemand verletzt. Der 71-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Honda und der jetzt erheblich demolierte Audi mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Honda wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Seeburger Steige bis etwa 17.30 Uhr halbseitig gesperrt werden. (cw)

Bad Urach (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

Erst am Sonntagabend wurde entdeckt, dass ein noch Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Sanatoriumsweg eingebrochen ist. Zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Sonntag, 18.15 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über eine Kellertüre gewaltsam Zugang zum Haus. Hier durchsuchte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): In den Gegenverkehr gerutscht - zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, auf der Holbeinstraße ereignet hat. Ein 29-jähriger Nürtinger war mit seinem Mercedes auf der Holbeinstraße abwärts in Richtung Berliner Straße unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht an die winterlichen Straßenbedingungen angepasst hat, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn. Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines entgegenkommenden Mazda hat keine Möglichkeit mehr zu reagieren, sodass beide Autos seitlich versetzt frontal zusammenprallten. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die Mazda-Fahrerin und ihre 46 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes und der Mazda wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Neidlingen (ES): Gegen Rettungswagen gerutscht - Rettungssanitäterin verletzt

Als unbelehrbar erwies sich ein 29 Jähriger, der am Sonntagnachmittag auf der Straße Hofen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Eine Besatzung des Rettungsdienstes war gegen 16.30 Uhr gerade dabei, einen Patienten in den Rettungswagen zu verladen und hatte dazu ihr Fahrzeug auf dem schmalen, schneebedeckten Feldweg Hofen abgestellt. Als der 29-jährige Kirchheimer mit seinem Fiat Panda, an dem ein Schlitten besetzt mit zwei jungen Männern angehängt war, aus Richtung Kirchheim heranfuhr, wurde er von einem Sanitäter angesprochen und gebeten kurz zu warten. Eine Durchfahrt war nicht möglich. Angestachelt durch den Fahrzeughalter, der mit auf dem Schlitten saß, er solle doch das Differential zuschalten, versuchte sich der Kirchheimer am Hang, links neben dem Rettungswagen, vorbei zu drücken. Allerdings überschätzte er dabei die Geländetauglichkeit seines Kleinwagens. Dieser rutsche seitlich vom Hang ab und prallte so unglücklich gegen die offene Hecktüre des Rettungswagens, dass die dahinter stehende Sanitäterin zu Boden geschleudert wurde. Hierbei wurde sie zum Glück nur leicht verletzt. Der dringende Transport des Patienten in die Klinik konnte kurz danach fortgesetzt werden. Die beiden Schlittenfahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden blieb mit etwa 500 Euro überschaubar. Die Verkehrspolizei Esslingen leitete ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher ein. (cw)

Esslingen-Sirnau (ES): Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr, ist in ein Wohnhaus im Lerchenweg eingebrochen worden. Vermutlich zwei Täter verschafften sich Zutritt ins Objekt, indem sie die Kellertüre aufhebelten. Anschließend hatten sie freien Zugang zu den übrigen Räumen und durchsuchten Behältnisse und Schubladen. Mit etwa 200 Euro machten sie sich über den Garten des angrenzenden Nachbarn wieder davon. Dabei entstand an der Kellertür und am Zaun des Nachbargrundstücks ein Schaden in Höhe von insgesamt vermutlich mehreren Hundert Euro. (jh)

Plochingen (ES): Einbrecher war auf Bargeld aus

Auf das Geld in den Kassen abgesehen hatte es ein Dieb, der im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.45 Uhr und Montag, neun Uhr, in die Räume eines Konditoreifachgeschäfts in der Esslinger Straße einstieg. Der noch Unbekannte brach im Vorraum ein Fester auf und gelangte so ins Innere. Im Verkaufsraum knackte er die verschlossene Hauptkasse und entnahm aus ihr und einer weiteren Kasse einen geringen Wechselgeldbetrag. Der Schaden, den er dabei anrichtete, dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. (jh)

Ofterdingen (TÜ): Brand in Mehrfamilienhaus

Eine eingeschaltete und vergessene Herdplatte hat nach den polizeilichen Ermittlungen am Sonntag zum Brand in einer Wohnung in der Lindenstraße geführt. Gegen 13.30 Uhr gingen die ersten Notrufe bei den Leitstellen der Polizei und der Feuerwehr ein, in denen über eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus berichtet wurde. Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte an und evakuierten die Hausbewohner. Der Ofterdinger Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, gelang es durch ihren professionellen Einsatz den Brand in der Küche rasch unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf die übrige Wohnung und das Haus konnte verhindert werden. Verletzt wurde zum Glück niemand, sodass der Rettungsdienst der vorsorglich mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt angerückt waren, nicht zum Einsatz kommen musste. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, war beim Verlassen der Wohnung vergessen worden eine der Platten am Herd auszuschalten. Hierdurch entzündete sich eine auf einem Holzbrett auf dem Herd abgestellte Kaffeepadmaschine, wonach das Feuer dann auf die Küchenzeile übergriff. Nachdem das Mehrfamilienhaus von der Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten die übrigen Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die vom Brand betroffene Wohnung ist durch den Rauchgasniederschlag nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. (cw)

