POL-RT: Räumfahrzeug umgekippt, Go-Kart in Brand geraten, Unfälle, Pkw-Aufbruch, Kind angefahren

Reutlingen (ots) - Hayingen (RT): Räumfahrzeug umgekippt

Ein Räumfahrzeug ist bei einem Einsatz am späten Mittwochnachmittag verunglückt und zur Seite gekippt. Der 35-jährige Fahrer war mit dem Unimog, kurz nach 17.30 Uhr, auf der K 6769 von Münsingen herkommend in Richtung Hayingen unterwegs. In der Rechtskurve vor Indelhausen kam der Fahrer ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr eine Böschung hoch und kippte zur Seite. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik versorgt werden mussten. Für die Bergung des verunglückten Räumfahrzeugs und zur Beseitigung des herausgefallenen Streusalzes musste die Kreisstraße für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (ms)

Sonnenbühl (RT): Dunkler Kleinwagen gesucht (Zeugenaufruf)

Einen dunklen Kleinwagen mit Reutlinger Kennzeichen sucht das Polizeirevier Pfullingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 14.45 Uhr, an der Einmündung der K 6767 in die L 382, zwischen den Ortsteilen Undingen und Erpfingen ereignet hat. Ein 19-jähriger Engstinger war mit seinem Audi 80 auf der L 382 von Undingen in Richtung Erpfingen unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in K 6767 ein, um in Richtung Haid weiterzufahren. Ein entgegenkommender schwarzer Kleinwagen, neuer Bauart, der dem Engstinger aus Richtung Erpfingen entgegenkam, bog ebenfalls nach rechts in die Kreisstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Engstingers. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Ohne anzuhalten flüchtete der Unfallverursacher sofort mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Haid. Der Audi-Fahrer versuchte noch dem dunklen Kleinwagen hinterher zu fahren, musste aber wegen der schneeglatten Fahrbahn die Verfolgung abbrechen. Der gesuchte Kleinwagen müsste im Bereich des hinteren linken Kotflügels und der hinteren, linken Stoßstange erhebliche Beschädigungen und Streifspuren aufweisen. Der entstandene Sachschaden wird auf fast 11.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/99180. (cw)

Metzingen (RT): Zu schnell und in die Leitplanken gekracht

Nur noch Schrottwert hat der Wagen eines 18-jährigen Reutlingers nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B 28. Der Fahranfänger war gegen 17.30 Uhr mit seinem Seat Leon auf der Bundesstraße von Metzingen in Richtung Reutlingen unterwegs. Weil er bei den winterlichen Straßenverhältnissen viel zu schnell auf der linken Spur fuhr, verlor er kurz nach der Abschleifung zur B 312 in Richtung Stuttgart die Kontrolle über seinen Seat. Er kam ins Schleudern und krachte mehrfach in die Leitplanken bis sein völlig demolierter Wagen zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Seat musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Kind angefahren und verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr, auf der Altdorfer Straße, an der Bushaltestelle Rotenbach, ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zu dem erst Stunden später angezeigten Unfall war eine 14-jährige Filderstädterin an der Bushaltestelle Rotenbach aus dem Bus ausgestiegen. Anschließend überquerte sie mit dem Handy telefonierend und ohne auf den Verkehr zu achten die Altdorfer Straße. Hierbei wurde sie von einem Nissan Micra eines 41-Jährigen angefahren, der die Altdorfer Straße bergaufwärts befuhr. Der Nissan-Fahrer versuchte noch durch eine Notbremsung eine Kollision zu vermeiden, trotzdem erfasste sein Wagen das Kind, das auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Fahrbahn wieder abgeworfen wurde. Zunächst wurden an der Unfallstelle nur die Telefonnummern ausgetauscht. Als das Kind am späten Abend dann doch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste und in ein Krankenhaus gebracht wurde, informierten die Eltern die Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (cw)

Neuhausen/Filder (ES): Auto aufgebrochen

Ein VW Golf ist am Mittwoch auf dem Park und Ride Parkplatz an der L 1202 aufgebrochen worden. Zwischen 10 Uhr und 20.20 Uhr schlug ein noch Unbekannter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und ließ ein dort abgelegtes Fernglas der Marke Steiner Ranger und ein Jagdmesser der Marke Gerber mitgehen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 700 Euro beziffert. Der Sachschaden am Fahrzeug dürfte mit noch einmal etwa 1.000 Euro zu Buche schlagen. (cw)

Filderstadt (ES): Fahrzeug überschlagen

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen haben zwei Fahrzeuginsassen bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten, als sich ihr Auto überschlagen hat. Ein 19-Jähriger befuhr, gegen 17.30 Uhr, mit seinem Renault Twingo die K 1225 von Bonlanden kommend in Richtung Aich. Kurz vor der Auffahrt auf die B 312 geriet der Wagen auf der glatten Straße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Hierbei kam der Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich an der angrenzenden Böschung. Der Renault blieb auf dem Dach liegen und musste geborgen werden. Der Fahrer sowie seine 20 Jahre alte Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik zur Behandlung gebracht. Der Schaden beträgt rund 5.000 Euro. (ms)

Köngen (ES): Go-Kart fing Feuer

Ein elektrisches Go-Kart ist am Mittwochabend im FunPark in der Imanuel-Maier-Straße in Köngen in Brand geraten. Glücklicherweise ist das damit fahrende Kind nicht verletzt worden. Vorsorglich sind etwa 150 Personen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Anlage aufhielten, ins Freie geleitet worden. Kurz nach 18 Uhr war das Go-Kart vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses in Brand geraten. Ein Kabel der Batterie hatte am linken Hinterrad gestreift, wodurch die Isolierung beschädigt wurde. Nachfolgend kam es zu dem Kurzschluss, der das Feuer ausgelöst haben dürfte. Mitarbeiter der Anlage konnten die Flammen sofort mit Pulverlöschern ersticken. Das Kind blieb unverletzt und war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr vor Ort. Ein 19-jähriger Angestellter zog sich beim Löschen eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften ausgerückt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, auf der L 372 ereignet. Eine 26-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes die Landesstraße von Wurmlingen in Richtung Rottenburg. Auf der nassen Fahrbahn mussten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Die Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit Wucht gegen den VW Lupo eines 23-Jährigen. Dieser wurde gegen den Skoda einer 27-Jährigen geschoben, der gegen den Opel Corsa einer 26-Jährigen prallte. Alle Fahrer, bis auf die Unfallverursacherin, sowie ein 24-jähriger Beifahrer in dem Opel erlitten leichte Verletzungen, die in einer Klinik versorgt werden mussten. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen zur Versorgung und dem Transport angefahren. Alle vier Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden an den zum Teil schon älteren Fahrzeugen wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Gegen Ampelanlage gerutscht

Auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell unterwegs war ein 19-jähriger Tübinger bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.20 Uhr, auf der L 371 zwischen Hirschau und Tübingen ereignet hat. Der 19-Jährige war mit seinem Suzuki von Hirschau herkommend auf der Landesstraße in Richtung Tübingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Europastraße einbiegen. Kurz vor der Einmündung kam er mit seinem Suzuki ins Rutschen und krachte gegen die Ampel. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass nicht nur die Ampelanlage beschädigt wurde, sondern an dem Suzuki zudem wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro beziffert. (cw)

