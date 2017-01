POL-RT: Brand in Aichwald, Schwerer Verkehrsunfall bei St. Johann, Auffahrunfall

Reutlingen (ots) - St. Johann (RT): Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber ist ein schwerverletzter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in eine Klinik geflogen worden. Der 53-Jährige war mit seinem Geländewagen kurz nach neun Uhr auf der K 6708 von Bleichstetten kommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Wagen auf der geraden Strecke auf Höhe der Zufahrt zur Renzhütte nach links von der schmalen Straße ab. Sein Fahrzeug prallte frontal gegen einen direkt neben der Straße stehenden Baum mit einem Durchmesser von etwas mehr als einem halben Meter. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Rettung gestaltete sich für die Rettungskräfte sehr schwierig, da an dem gasbetriebenen Pkw Gas ausströmte. Nach einer aufwändigen Bergung gelang es der Feuerwehr, den Verunglückten zu befreien. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort, wurde er mit dem Helikopter weggeflogen. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Die Straße war während der Unfallaufnahme bis 10.50 Uhr voll gesperrt. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Aichwald-Schanbach (ES): Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Ein Brand in einer Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße hat am Mittwoch zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Kurz nach 11 Uhr gingen die ersten Anrufe von Anwohnern bei den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei ein, in denen über starken Rauch aus einer der Wohnungen berichtet wurde. Sofort rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften an. Nachdem sich die Feuerwehr Zugang zur Wohnung verschafft hatte und diese durchsucht war, stellte sich heraus, dass der Brand im Bereich des Schlafzimmers ausgebrochen war. Durch den raschen und professionellen Einsatz der Wehrleute konnte das Feuer schnell gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf die anderen Räume verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Die Hausbewohner, die zuvor evakuiert worden waren, konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Die vom Brand betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Wohnungsinhaber wird von der Gemeinde anderweitig untergebracht. Durch das Löschwasser wurden zudem unter der Wohnung liegende Geschäftsräume in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Die Hauptstraße musste während der Löscharbeiten bis etwa 12.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (cw)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall B28

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwoch, um 10.15 Uhr, auf der B 28 zwischen Tübingen und Unterjesingen ereignet. Als der Fahrer eines BMW vor dem Linksabbiegen abbremste, bemerkte dies eine 24-Jährige zu spät und fuhr folglich auf diesen auf. Der Ford der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. (sd)

