POL-RT: Herrenhandtasche entrissen; Baucontainer aufgebrochen; Verkehrsunfälle;

Reutlingen (ots) - Pfullingen (RT): Herrenhandtasche entrissen (Zeugenaufruf)

Ein 31-jähriger Pfullinger ist am späten Dienstagabend Opfer zweier Handtaschenräuber geworden. Der 31-Jährige war gegen 23.45 Uhr zu Fuß auf der Römerstraße unterwegs, als ihm auf Höhe des Squashcenters aus Richtung Wörthstraße zwei Männer entgegenkamen. Einer der Beiden sprach ihn in fast akzentfreiem Deutsch an und bat um ein Feuerzeug. Als der Pfullinger in seiner Handtasche danach suchte, entriss ihm der Zweite wortlos die Handtasche, woraufhin beide Männer sofort in Richtung der Treppe zum Geh- und Radweg entlang der Echaz flüchteten. In der Herrenhandtasche der Marke Bugatti befanden sich neben Zigaretten und Bargeld auch die Autoschlüssel des 31-Jährigen. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ohne Ergebnis. Der Unbekannte der den Pfullinger angesprochen hatte, wird als etwa 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß und auffallend schlank beschrieben. Er hatte eine als "eckig" beschriebene Gesichtsform und einen schwarzen Kinnbart, einen so genannten Chin-Strap-Bart. Er trug eine schwarze Stoffmütze und war schwarz gekleidet. Der zweite Räuber war dunkel gekleidet, größer und kräftiger als sein Komplize und hatte eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/99180 um Hinweise. (cw)

Neckartailfingen (ES): Baucontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Ein Baucontainer in der Alleenstraße, direkt an der Fußgängerbrücke über den Neckar, ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von noch Unbekannten aufgebrochen worden. Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, brachen die Diebe den Container auf und entwendeten daraus mehrere Werkzeugmaschinen wie Fugenschneider, Winkelschleifer, Bohrhämmer und Schlagschrauber, Flex und einen Kompressor. Der Wert der gestohlenen Maschinen wird auf etwa 4.000 Euro beziffert. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang mit einem weiteren Diebstahl aus einem Baucontainer in Neckartenzlingen. Dort war über die Feiertage, zwischen 22. Dezember und 2. Januar, ein, in der Straße Im Wasen abgestellter Baucontainer, aufgebrochen worden. Daraus entwendeten Unbekannte mehrere Rüttelflaschen, einen Rütteltisch, mehrere Frequenzumformer, einen Schweißtrafo, sowie mehrere Bohrer, Meisel, Kabel und Brechstangen im Wert von mehreren tausend Euro. In beiden Fällen hat der Polizeiposten Neckartenzlingen nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07127/32261 um Hinweise. (cw)

Aichwald (ES): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Am Dienstagnachmittag ist es am Ortsende von Schanbach beinahe zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen. Kurz vor 16 Uhr befuhr eine 74-Jährige VW Golf-Fahrerin die Krummhardter Straße von der Ortsmitte herkommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und überfuhr eine Verkehrsinsel. Ein entgegenkommender Lenker eines Postfahrzeugs konnte gerade noch ausweichen. Eine dahinter von Aichelberg heranfahrende 27-Jährige Skoda-Lenkerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und die beiden Fahrzeuge streiften sich. Die Unfallverursacherin fuhr zunächst ohne anzuhalten auf der falschen Fahrspur weiter, bis sie nach etwa 200 Metern nach rechts in eine dortige Bushaltestelle abbog und anhielt. Der Schaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt. (ms)

Lenningen (ES): Teures Überholmanöver

Ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro ist bei einem missglückten Überholmanöver am Dienstagmittag entstanden. Ein 39-Jähriger war mit seinem Sprinter, gegen 12.45 Uhr, auf der K 1247 von Schopfloch kommend in Richtung Reußenstein unterwegs. Als er zum Überholen eines langsam fahrenden Pkws ansetzte, kam es zur Kollision mit dem 5er BMW eines 60-Jährigen, der bereits seinen Überholvorgang begonnen hatte und sich neben dem Kleinlaster befand. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell