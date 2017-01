POL-RT: Handtaschenraub; Brand in der Esslinger Altstadt, Einbruch in Einfamilienhaus;

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Handtasche entrissen (Zeugenaufruf)

Eine 79 Jahre alte Metzingerin ist am Dienstag, gegen 13 Uhr, in der Karlstraße Opfer eines dreisten Handtaschenräubers geworden. Die Frau war zu Fuß auf der Karlstraße unterwegs, als sich auf Höhe der Hausnummer sechs plötzlich von hinten ein Mann näherte und ihr die Handtasche entriss. Der Räuber flüchtete sofort in Richtung Bahnhof, über die Bahngleise und über die Noyon Allee ins angrenzende Wohngebiet, in Richtung Emil-Mörsch-Weg. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der noch unbekannte Räuber wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Er war mit einer hellen, beigefarbene Hose, möglicherweise einer Jogginghose und einem kurzen, dunklen Anorak mit hellen Absätzen bekleidet. Er trug helle Joggingschuhe. Bei der Handtasche handelt es sich um eine graue Kunstlederhandtasche mit einem dunkelgrau abgesetzten Querstreifen und kurzen, schwarzen Trageriemen. Seitlich ist eine Tasche mit silbernem Reißverschluss aufgesetzt. In der Tasche befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch eine kleinere Menge Bargeld. Die Seniorin wurde zum Glück nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07123/9240 um Hinweise. (cw)

Esslingen (ES): Brand in der Altstadt

Zu einem glücklicherweise nur kleineren Zimmerbrand sind am Dienstagnachmittag die Rettungskräfte in die Esslinger Altstadt ausgerückt. Gegen 14.30 Uhr bemerkten Bewohner und Passanten Rauch aus dem Gebäude in der Straße Unterer Metzgerbach aufsteigen. Zudem hatte ein Brandmelder angeschlagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rauchte ein 30-jähriger Bewohner auf dem Sofa seines Zimmers. Anschließend war er ins Nebenzimmer zum Video schauen gegangen. Kurze Zeit später stand das Sofa in Flammen. Innerhalb weniger Minuten war die Feuerwehr vor Ort und konnte zwei Bewohner der darüber liegenden Wohnung mit dem Drehleiterfahrzeug retten. Das Treppenhaus war zu diesem Zeitpunkt aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr begehbar. Weiterhin konnten die Wehrmänner durch ihr rasches Eingreifen ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die beiden geretteten Bewohner mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Der 30-Jährige zog sich eine Rauchgasintoxikation zu und wurde ebenfalls dem Rettungsdienst überstellt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. An den Unglücksort war ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehr sowie Polizeibeamten ausgerückt. Der Bereich wurde während des Einsatzes für den Fußgängerverkehr für eine Stunde gesperrt. Kurz nach 15.30 Uhr war die Fußgängerzone wieder freigegeben. (ms)

Dettenhausen (TÜ): In Einfamilienhaus eingebrochen

Erst am Dienstag wurde entdeckt, dass ein noch Unbekannter zwischen Silvester und Dienstag, 13 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Tulpenstraße eingebrochen ist. Durch das Einschlagen eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher Zugang zum Haus. Dort durchsuchte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Dettenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

