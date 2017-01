POL-RT: Bilanz des ersten Wintereinbruchs in den Kreisen Reutlingen, Esslingen und Tübingen Zwei weitere spektakuläre witterungsbedingte Unfälle

Reutlingen (ots) - Witterungsbedingte Unfälle und Straßensperrungen in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen und Tübingen

Der erste Wintereinbruch zu Beginn des neuen Jahres hat am Montag im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Die Beamten mussten in der Zeit zwischen 13 Uhr und 18 Uhr in den drei Landkreisen Reutlingen, Esslingen und Tübingen rund 30 witterungsbedingte Verkehrsunfälle aufnehmen. Der Schwerpunkt der Unfälle lag mit etwa der Hälfte im Kreis Reutlingen. Fünf Personen haben sich leichte Verletzungen zugezogen, wobei eine Verletzte vorsorglich zur Beobachtung in einer Klinik stationär aufgenommen worden ist. In den meisten Fällen gab es lediglich geringen Blechschaden, als die Fahrzeug-Lenker auf den schneebedeckten Fahrbahnen gegen geparkte Autos, gegen Verkehrszeichen oder in den Graben rutschten.

Die Streudienste waren auf die angekündigte Schneefront gut vorbereitet und mit allen verfügbaren Kräften sofort ausgerückt. Es mussten lediglich die B 465, Seeburger Steige, nach einem Verkehrsunfall sowie die Beurener Steige, K 1262, aufgrund eines querstehenden Lastwagens kurzfristig gesperrt werden.

Hier eine Auflistung nennenswerter Verkehrsunfälle während des Schneefalls:

Auf der Seeburger Steige rutschte kurz nach 14 Uhr der VW Golf eines 35-Jährigen gegen den langsam fahrenden Traktor eines 71-Jährigen. An dem Pkw waren lediglich Sommerreifen montiert. Glücklicherweise blieb die Familie aus Frankreich mit ihren beiden Kindern im Alter von zwei und sechs Jahren unverletzt. Der Golf war nicht mehr fahrbereit. Aufgrund des Unfalls musste ein Sattelzug auf der schneebedeckten Fahrbahn anhalten und konnte erst nach dem Abstreuen der Straße weiterfahren.

Wirtschaftlicher Totalschaden ist bei einem Unfall an dem 3er BMW eines 18-Jährigen in der Hauptstraße von Münsingen entstanden. Der Fahranfänger fuhr kurz vor 14 Uhr vom Fahrbahnrand los und beschleunigte auf der schneebedeckten Fahrbahn zu stark. Hierbei geriet das Fahrzeug ins Schleudern. Aufgrund mangelnder Fahrpraxis übersteuerte der junge Mann seinen BMW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleuderte gegen eine Straßenlaterne sowie ein Verkehrszeichen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt zirka 3.000 Euro.

Gegen 15 Uhr verlor eine 49-jährige Renault-Lenkerin auf der L 383 zwischen Gönningen und Öschingen die Kontrolle über ihren Wagen. Ihr Fahrzeug geriet ins Schleudern und stieß mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 54-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrerinnen sowie ein 66-jähriger Beifahrer in dem Golf erlitten leichte Verletzungen, wobei die Unfallverursacherin stationär in der Klinik aufgenommen wurde. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 14.000 Euro.

In Bad Urach rutschte um 17 Uhr eine 62-jährige Ford-Lenkerin beim Abbiegen von der Schützenstraße in die Grabenstetter Straße gegen einen in ortsauswärtiger Richtung fahrenden Schneepflug. An dem Streufahrzeug entstand geringer Schaden, an dem Auto jedoch in Höhe von zirka 5.000 Euro.

Im Straßengraben endete die Fahrt eines 25-Jährigen kurz nach 13 Uhr auf der B 297 zwischen Kirchheim und Nürtingen. Der junge Mann war mit seinem Smart auf der Bundesstraße kurz vor Reudern unterwegs, als er an der dortigen Steigung zu viel Gas gab. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und kippte im parallel verlaufenden Graben um. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste geborgen werden.

Leichte Verletzungen hat sich ein Unfallverursacher bei einer Kollision auf Feldwegen bei Ammerbuch erlitten. Der 52-Jährige war kurz nach 15 Uhr auf dem Wiesweg vom Ortsteil Pfäffingen herkommend in Richtung Wurmlingen unterwegs. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Land Rover eines 50-Jährigen, der in Richtung Unterjesingen fuhr. Auf der schneebedeckten Fahrbahn konnten sie nicht mehr anhalten und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Sie wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. (ms)

Zwei spektakuläre witterungsbedingte Unfälle vor und nach der Schneefront:

Ostfildern (ES): Mit Fahrzeug überschlagen

Kurz vor Mitternacht hat sich noch ein witterungsbedingter Verkehrsunfall zwischen Nellingen und Ruit ereignet. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Opel die L 1200 und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchfuhr den Grünstreifen und überschlug sich im angrenzenden Acker. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt und konnte selbstständig einen Abschleppwagen verständigen. An dem alten Auto entstand Totalschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. (ms)

Weilheim (ES): Mit Zweirad auf vereister Straße verunglückt

Glück im Unglück hatte eine Zweiradlenkerin, als sie bei einem Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden SUV lediglich leichte Verletzungen erlitten hat. Die 41-jährige Frau befuhr mit ihrem Leichtkraftrad kurz nach elf Uhr die Egelsbergstraße in Weilheim. Auf Höhe der Egelsbergbrücke rutschte sie auf einem vereisten Straßenabschnitt in den Gegenverkehr und prallte gegen den entgegenkommenden Opel Mokka einer 64-Jährigen. Die Unfallverursacherin hat sich ersten Erkenntnissen nach Prellungen und eine Fußverletzung zugezogen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. (ms)

