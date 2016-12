POL-RT: Türen und Sanitär in Flüchtlingsunterkunft beschädigt, Unfälle mit Schwerverletzten, Einbrüche

Reutlingen (ots) - Sachbeschädigung in Flüchtlingsunterkunft

In einer Flüchtlingsunterkunft in der Olgastraße in Betzingen ist am frühen Freitagmorgen ein Schaden in Höhe von zirka 2.000 Euro angerichtet worden. In der Zeit zwischen 2.45 Uhr und 4 Uhr montierten vermutlich zwei nigerianische Flüchtlinge in der Container-Unterkunft 14 Türen sowie vier Pissoirs ab und warfen diese vor dem Container beziehungsweise im Flur auf den Boden. Weiterhin wurden mehrere Ablagebretter vor den Spiegeln abgeschlagen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. (ms)

Engstingen (RT): Überholmanöver führte zu Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Das Überholmanöver eines bislang unbekannten Pkw-Lenkers hat am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro geführt. Der Unbekannte befuhr gegen 12.20 Uhr die B 312 von Bernloch herkommend in Richtung Kleinengstingen. Hierbei überholte er trotz Gegenverkehr den Mazda einer 26-Jährigen sowie den Omnibus eines 56-Jährigen. Ein entgegenkommender 36-jähriger VW Golf-Fahrer musste abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Zudem musste der Busfahrer voll abbremsen, um ein Einscheren zu ermöglichen. Die nachfolgende Frau konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte mit Wucht gegen den Bus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Über den Unfallverursacher ist nur bekannt, dass es sich um ein rotes Auto, vermutlich Mazda, mit LB-Kennzeichen handelt. Der Polizeiposten Alb bittet unter Telefon 07129/932660 um Zeugenhinweise. (ms)

Lenningen (ES): Von der Sonne geblendet

Ein Schaden in Höhe von zirka 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, gegen 9.30 Uhr, entstanden, als der Lenker eines Transporters von der Sonne geblendet worden ist. Der 48-Jährige war auf der Gutenberger Straße unterwegs, als er aufgrund der tiefstehenden Sonne kurz nichts mehr sah und gegen einen geparkten Pkw krachte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ms)

Esslingen (ES): Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 46-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, kurz vor neun Uhr, in der Marienstraße zugezogen. Der Mann stand vor seinem geparkten Mercedes und füllte Frostschutzmittel nach. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Seat Ibiza zu dem Zeitpunkt die Marienstraße in Richtung Dürrbeundstraße und kollidierte von hinten mit dem geparkten Wagen. Der Mercedes prallte daraufhin gegen den 46-Jährigen, der umgestoßen und schwer verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Unterensingen (ES): Fahrzeug überschlagen

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen, wobei sich sein Auto an der Böschung überschlagen hat. Der 63-Jährige befuhr mit seinem Honda, gegen 13.45 Uhr, die B 313 von Wendlingen herkommend in Richtung Nürtingen. Auf dem geraden Stück nach dem Salzlager wurde der Fahrer laut Zeugenangaben bewusstlos und fuhr auf einen vorausfahrenden Volvo auf. Anschließend kam der Honda nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 80 Meter durch den Grünstreifen und überschlug sich an der Böschung. Auf der Seite liegend kam der Pkw zum Endstand. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes um den Verunglückten. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße musste in Richtung Nürtingen für eine längere Zeit zum Säubern gesperrt werden. Hierzu war eine Reinigungsmaschine an die Unfallstelle angefordert worden. Der Schaden beträgt nach einer ersten Schätzung etwa 20.000 Euro. Der Honda musste geborgen werden. (ms)

Filderstadt (ES): Einbruch in Sanitärgeschäft

In ein Sanitärgeschäft in der Nürtinger Straße in Bernhausen ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der Unbekannte Zutritt ins Innere des Ladens. Der Einbrecher nahm etwas Wechselgeld sowie einen Würfeltresor, indem sich lediglich Rezepte befanden, mit. Die Tatzeit war zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Freitagmorgen, 8.30 Uhr. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Wert des Diebesguts ist wesentlich geringer. (ms)

Kirchheim (ES): In zwei Verwaltungsgebäude und Kindertagesstätte eingebrochen

In zwei Verwaltungsgebäude im Bodelschwinghweg und der Straße Beim Hungerbrünnele ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich über ein eingeschlagenes Fenster beziehungsweise mehrere aufgebrochene Türen Zugang zu den Büroräumen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Durch die brachiale Vorgehensweise ist ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.

Weiterhin wurde am Freitagvormittag, gegen 10.20 Uhr, ein Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Alleenstraße entdeckt. Seit Dienstag hatte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster eingeschlagen und in einem Büro die Schreibtischschubladen und Schränke durchwühlt. Bislang ist kein Diebesgut bekannt. (ms)

