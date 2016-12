POL-RT: Sachbeschädigung, Zeugenaufruf nach Falschfahrer B28, Diebstahl von Arbeitsmaschinen, Giftköder, Verkehrsunfall, Diebisches Pärchen

Reutlingen (ots) - Lampe mutwillig zerstört (Zeugenaufruf)

Zu einer massiven Sachbeschädigung ist es in der Nacht zum Mittwoch in der Fußgängerunterführung unter der Bantlinstraße (B 28), zwischen der Lohmühle und der Anlage am Echazufer, gekommen. Unbekannte knickten mit Gewalt das Standrohr eine Straßenlaterne ab. Mehrere Glasflaschen wurden zerschlagen. Die Behörden gehen von einem in der Nacht dort stattgefundenen Trinkgelage aus. Passanten entdeckten und meldeten den Zustand am Mittwochmorgen. Die Technischen Betriebsdienste der Stadt beseitigten den Unrat. Ein Techniker des Energiebetreibers musste die durch den Schaden zum Teil offengelegten Stromkabel sichern. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier in Reutlingen (Telefon 07121/942-3333) entgegen. (sh)

Metzingen (RT): Falschfahrerin auf der B 28 (Zeugenaufruf)

Glücklicherweise ohne Kollision ist eine sogenannte "Geisterfahrt" einer älteren Pkw-Lenkerin am Mittwochvormittag auf der B 28 ausgegangen. Die ältere Frau ist mit ihrem weißen VW Golf, gegen 10.43 Uhr (erster Anruf), an der Anschlussstelle Metzingen Ost auf der falschen Fahrbahn in Richtung Reutlingen aufgefahren. In der Ausfahrt konnte eine 38-jährige Autofahrerin nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einen Unfall vermeiden. Unbeeindruckt fuhr die Golflenkerin auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen als Falschfahrerin weiter. Innerhalb von zehn Minuten gingen daraufhin 16 Notrufe bei der Polizei ein. Durch die Beamten wurde dann schnellstmöglich der Verkehr in Richtung Metzingen gestoppt und die Fahndung nach dem weißen Golf aufgenommen. Das Auto konnte zunächst nicht mehr angetroffen werden. Vermutlich hatte die Fahrerin auf der B 28 gewendet und war zurückgefahren. Ersten Ermittlungen nach dürfte eine 82-Jährige mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier Metzingen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den weißen Golf gefährdet wurden, sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (ms)

Neckartailfingen (ES): Arbeitsmaschinen gestohlen

Hochwertige Arbeitsmaschinen sind im Laufe der vergangenen Tage aus einem Firmenfahrzeug entwendet worden. Der VW T5 mit Ladepritsche war in der Alleenstraße abgestellt. In der Zeit von Sonntagnachmittag, 16 Uhr, bis Mittwochvormittag, zehn Uhr, öffnete der bislang unbekannte Täter die Plane der Ladepritsche und brach anschließend mehrere Holzbehältnisse auf dem Fahrzeug auf. Der Täter nahm aus den Kisten Maschinen, einen Gasbrenner sowie diverse Kleinteile im Gesamtwert von rund 4.000 Euro mit. Die Tat blieb unter Umständen längere Zeit unentdeckt, da der Unbekannte die Plane anschließend wieder verschloss. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Hund fraß Giftköder (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Ein Hund musste in einer Tierarztpraxis stationär aufgenommen werden, nachdem das Tier einen Giftköder gefressen hat und es sich in einem kritischen Zustand befindet. Der Besitzer ging über die Weihnachtsfeiertage mit seinem siebenjährigen Australian Shepherd am Neckardamm zwischen Marktplatz und einem Fußgängersteg spazieren. Hierbei hatte der Hund vermutlich einen Giftköder aufgenommen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag musste sich das Tier erbrechen und sein Besitzer ging zu einem Tierarzt. Aufgrund der Symptome geht der Arzt von Rattengift aus. Am Donnerstag wurde bei der Polizei Anzeige erstattet. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07127/32261 um sachdienliche Hinweise. Weiterhin werden alle Hundebesitzer gebeten, ihre Tiere beim Gassi gehen anzuleinen und darauf zu achten, dass sie nichts Herumliegendes fressen. (ms)

Deizisau (ES): Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr in der Karlstraße ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 57 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt. Der Lenker einer Kawasaki war kurz nach 7.30 Uhr von der Karlstraße in Richtung Neckarstraße unterwegs. Beim Durchfahren des Kreisverkehrs wurde der Motorradfahrer von einem 22 Jahre alten Lenker eines Pkw Smart übersehen. Dieser kam aus Richtung Olgastraße in den Kreisverkehr eingefahren. Nach einem Kontakt der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden wurde auf 6.000 Euro beziffert. (sh)

Tübingen (TÜ): Ring gestohlen

Ein diebisches Pärchen ist am Mittwoch in einem Juweliergeschäft in der Kornhausstraße aufgetreten. Der auffallend korpulente Mann und die Frau, beide etwa 160-170 cm groß, etwa 35-40 Jahre alt, mit dunklen Haaren, betraten um elf Uhr das Ladengeschäft. Gezielt fragte das Paar nach Ringen und bekam eine Auswahl mit verschiedenen Ringen präsentiert. Während das Paar das Personal mit Fragen nach weiteren Ringen ablenkte, steckte der Mann oder die Frau offenbar einen der vorgelegten Ringe ein. Kurz darauf verließ das Pärchen das Geschäft. Erst danach bemerkte eine Angestellte das Fehlen eines Ringes von geringerem Wert. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang keine. (sh)

