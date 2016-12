POL-RT: Zahlreiche Unfälle mit Verletzten; Schlange richtet hohen Schaden an; Sachbeschädigungen; Einbrüche; Nachträglich verstorbenes Unfallopfer; Stromausfall

Reutlingen (ots) - Betrunkener Radfahrer gestürzt

Eine schwere Fußverletzung hat sich ein gestürzter Radfahrer am frühen Montagmorgen zugezogen. Der 36-Jährige war am zweiten Weihnachtsfeiertag, gegen 5.30 Uhr, auf dem Dietweg zwischen Storlach und Orschel-Hagen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann auf die Fahrbahn und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Radler stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Test ergab einen Wert von beinahe zwei Promille. (ms)

Reutlingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am zweiten Weihnachtsfeiertag in Orschel-Hagen ereignet hat. Eine 21 Jahre alte Lenkerin eines Audi A3 aus Bad Urach befuhr gegen 22.15 Uhr die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Rommelsbacher Straße. Beim Einbiegen in die Rommelsbacher Straße übersah sie einen aus Richtung Orschel-Hagen kommenden Ford Focus eines 22-jährigen Gengenbachers, der auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten zwei 28 Jahre alter Mitfahrer im Audi und Ford leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort im Rettungswagen versorgt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (jh)

Reutlingen (RT): Riesenschlange sorgte für Überschwemmung

Zu einer Wohnungsöffnung ist die Polizei am Montagnachmittag gerufen worden. Gegen 17 Uhr drang Wasser aus den Steckdosen einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Schäffleweg. In der darüber gelegenen Wohnung wurde ein Wasserrohrbruch vermutet, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Da dort niemand öffnete, wurde die Polizei zur Notöffnung hinzugerufen. Die Einsatzkräfte staunten nicht schlecht, als ihnen in der Wohnung ein aufgebrachter Hund sowie eine zweieinhalb Meter lange Tigerpython begegnete. Offenbar hatte das Reptil in der Badewanne ein Bad genommen und beim Herausschlängeln versehentlich den Wasserhahn geöffnet. Im Badezimmer sammelte sich das Wasser und drang schließlich in Fußboden, Wände und Versorgungsleitungen. Der Wohnungsinhaber und Besitzer kam während des laufenden Einsatzes hinzu und nahm sich seiner Haustiere an. Die darunter gelegene Wohnung wurde wegen des Wassereinbruchs vom Notfalldienst der Vermietergesellschaft vorübergehend für unbewohnbar erklärt. Die Bewohner kamen in einer anderen Wohnung unter. Der Sachschaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen. (sh)

Metzingen (RT): In Kirche eingeschlossen

Eine 48 Jahre alte Frau ist am zweiten Weihnachtsfeiertag versehentlich in einer Kirche eingeschlossen worden. Die Gläubige hielt sich am Montagnachmittag in dem für Besucher zugänglichen Gotteshaus auf. Dass dieses gegen 16 Uhr verschlossen worden war, bemerkte die Frau zunächst nicht. Gegen 16.15 Uhr wollte die Besucherin gehen, doch alle Türen waren zu. Die Frau reagierte besonnen und wählte an ihrem Mobiltelefon den Polizeinotruf. Eine Polizeistreife traf wenig später vor der Kirche den Hausmeister an. Schnell konnte die Frau aus der misslichen Lage befreit werden. (sh)

Sonnenbühl (RT): Zu schnell auf glatter Straße

Vier Verletzte hat es bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der L230 zwischen Genkingen und Engstingen gegeben. Ein 18 Jahre alter Lenker eines Skoda Fabia aus Pfullingen war gegen 1.30 Uhr auf der Landstraße von Genkingen in Richtung Engstingen unterwegs. Im Fahrzeug saßen noch drei 17-19 Jahre alte Mitfahrer. In einem Waldstück, etwa 100 Meter vor der Zufahrt zu einem Schotterwerk, geriet der junge Mann ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der durch überfrierende Nässe glatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen schleuderte eine steile Böschung hinab und prallte nach etwa 75 Metern frontal gegen ein Baumstammlager. Hier wurde der Pkw ausgehebelt und kam schließlich nach 15 Metern im freien Flug auf der Fahrerseite in einer Wiese zur Endlage. Alle Insassen waren zum Glück angegurtet. Während der Fahrer nach ambulanter Versorgung das Krankenhaus verlassen konnte, wurden ein 17-Jähriger und zwei 19 Jahre alte Mitfahrerinnen so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Versorgung vor Ort stationär in der Klinik aufgenommen werden mussten. Am total beschädigten Skoda entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr aus Genkingen war zur Reinigung der stark verschmutzten Fahrbahn mit acht Einsatzkräften an der Unfallstelle. (jh)

Sonnenbühl (RT): Zu schnell im Kurvenbereich

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag, kurz vor Mittag, auf der L230 zwischen Gönningen und Genkingen gekommen. Ein 41-jähriger Reutlinger war gegen 11.15 Uhr mit seinem Ford Kuga von Gönningen in Fahrtrichtung Genkingen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve war er etwas zu schnell und geriet auf der nassen Fahrbahn auf den Gegenfahrstreifen. Weil ihm dort ein 53 Jahre alter Skoda Octavia-Fahrer aus Heubach entgegenkam, prallte der Ford in die linke Fahrzeugseite des Skoda. Obwohl der Skoda-Fahrer die Situation bereits frühzeitig erkannt hatte und nahezu bis zum Stillstand abbremste, konnte er den Unfall nicht verhindern. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Es entstand lediglich Blechschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. (jh)

Sonnenbühl (RT): Außergewöhnlicher Wildunfall

Gleich zwei in entgegengesetzte Richtung fahrende Fahrzeuge haben am Montagabend auf der L382 ein querendes Reh erfasst. Ein 56 Jahre alter Lenker eines Dacia aus Reutlingen war gegen 21.30 Uhr von Erpfingen in Richtung Undingen unterwegs. In die Gegenrichtung fuhr gleichzeitig eine 23-jährige Trochtelfingerin mit ihrem VW Polo. Als sich die Fahrzeuge etwa auf halber Strecke zwischen Undingen und Erpfingen begegneten, rannte plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von beiden erfasst und getötet. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro. (jh)

Esslingen (ES): Raser hatte Alkohol im Blut

Einer Streife der Esslinger Polizei ist am Montag, kurz vor Mitternacht, auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart fahrend, ein Range Rover mit Göppinger Kennzeichen aufgefallen, weil er auf der linken Fahrspur bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h mit vermutlich über 150 Stundenkilometern an der Streife vorbeirauschte. Als der Fahrer die B10 an der Anschlussstelle Esslingen-Sirnau verlassen hatte, konnte er eingeholt und angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 52-jährigen Fahrers waren deutliche Anzeichen auf Alkoholbeeinflussung erkennbar. Ein Test zeigte nahezu zwei Promille an, weshalb auf richterliche Anordnung eine Blutprobe erhoben und der Führerschein beschlagnahmt wurde. (jh)

Esslingen (ES): Cabriodach aufgeschlitzt

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist erneut an einem Cabrio in Esslingen das Dach aufgeschlitzt worden, nachdem bereits im Laufe des Freitags beziehungsweise Samstag vergangener Woche drei Fahrzeuge beschädigt worden sind (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen von 25.12.2016/12 Uhr). Am Montag wurde in der Zeit von zehn Uhr bis zwölf Uhr an einem Fiat 500 Cabrio auf dem Parkplatz des Reitvereins in der Römerstraße das Dach im hinteren Bereich aufgeschlitzt. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. (ms)

Wendlingen (ES): Einbrecher hatte Durst (Zeugenaufruf)

Großen Durst hatte vermutlich ein und derselbe Einbrecher, der in einer Nacht am selben Geschäft gleich zweimal eine Schaufensterscheibe beschädigt und Alkoholika gestohlen hat. Ein Passant meldete am Sonntagabend, kurz nach 23 Uhr, dass an einem Einkaufsmarkt in der Ulmer Straße eine Scheibe eingeschlagen sei. Aus dem Schaufenster nahm der Unbekannte eine 1,5 Liter Flasche Wodka der Marke "Russian Standard" mit. Weitere Flaschen fielen zu Boden, wobei eine drei Liter Flasche zu Bruch ging. Die beschädigte Scheibe wurde in der Nacht noch vom Ladenbesitzer mit einer Spanplatte gesichert. Am Montagmorgen, gegen acht Uhr, stellte der Inhaber fest, dass in der Nacht nochmals eingebrochen wurde. Auch dieses Mal schlug der Täter mit einem Stein eine weitere Schaufensterscheibe ein und schnappte sich eine 0,7 Liter Flasche Wodka der Marke "Russian Swan Berry" sowie eine 0,5 Liter Flasche "Armenian Brandy". Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/9224-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Wendlingen (ES): In Vereinsheim eingebrochen

In ein Vereinsheim im Wendlinger Speckweg ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Zwischen Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, bis Montagvormittag, 11.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine eingeschlagene Terrassentür ins Innere. In einem Büro brach er den Wandschrank auf und richtete einen Gesamtschaden von über 1000 Euro an. Über ein mögliches Diebesgut gibt es noch keine Erkenntnisse. (ms)

Nürtingen (ES): Bargeld bei Einbruch erbeutet

Bargeld in noch unbekannter Höhe hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Gaststätteneinbruch in der Alleenstraße erbeutet. Der Einbrecher hebelte in der Zeit von Montagmorgen, 3.30 Uhr, bis Montagvormittag, elf Uhr, ein Fenster auf. Im Inneren ging er zielgerichtet zu den drei Spielautomaten und brach diese auf. Aus dem Lokal wurde außer dem Geld aus den Automaten nichts entwendet. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Kirchheim (ES): Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht zu Dienstag in Kirchheim aufgebrochen worden, bei einem weiteren ist der Täter in der Nacht zuvor gescheitert. In der Kernerstraße wurden in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, acht Uhr, an zwei Transportern stets ein Dreiecksfenster gewaltsam geöffnet. Aus den beiden Fahrzeugen nahm der Unbekannte jeweils ein altes Handy im Gesamtwert von etwa 50 Euro mit. Der Sachschaden beträgt mit rund 400 Euro ein Vielfaches. An einem Chevrolet Klan in der Jahnstraße scheiterte der Täter in der Nacht zu Montag beim Versuch, die hintere rechte Tür aufzubrechen. Es wurde lediglich ein Plastikteil der Tür beschädigt und geringfügiger Schaden angerichtet. (ms)

Nürtingen (ES): Geparktes Auto aufgebrochen

Im Tiefenbachtal ist am Montagnachmittag ein geparkter Pkw aufgebrochen worden. Die Tat ereignete sich gegen 17 Uhr auf einem Schotterparkplatz neben der Tiefenbachstraße (K 1243). Der Besitzer eines Mercedes-Benz kehrte gerade zu seinem abgestellten Pkw zurück und sah einen unbekannten Mann vom Parkplatz in Richtung eines Lehrbetriebes einer Hochschule wegrennen. Am Mercedes des 56-Jährigen war die Heckscheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt. Die Polizei fahndete im näheren Bereich erfolglos nach dem Unbekannten. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. (sh)

Ammerbuch (TÜ): Auto beschädigt

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen ein vor einem Jugendclub im Herrschaftsgarten abgestellten Pkw demoliert. Durch Tritte wurden die Stoßstangen, Motorhaube, Dach und Kofferraumdeckel eines Opel Vectra stark beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen fünf und sechs Uhr morgens. Der Sachschaden beträgt mehr als tausend Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (sh)

Tübingen (TÜ): Hoher Schaden nach Einbruch

Über die Weihnachtstage ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Kornhausstraße eingebrochen. Die Tat wurde am Montagvormittag, gegen elf Uhr, entdeckt. Vom Hinterhof aus, machte sich der Dieb an einem höher gelegenen Fenster zu schaffen. In den Gasträumen ging der Unbekannte gezielt drei Geldspielautomaten an. Aus allen drei Geräten wurden die Geldbehälter mitgenommen. Insgesamt beträgt der Diebstahlsschaden mehrere tausend Euro. (sh)

Ofterdingen/Nehren (TÜ): Unfallopfer verstorben

Ergänzende Meldung zum Pressebericht vom 14.12.2016/21.32 Uhr

Ein 34-Jähriger aus dem Zollernalbkreis, der am 14. Dezember 2016 bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 zwischen Dußlingen und Ofterdingen beim Umspannwerk Nehren schwer verletzt worden war, ist vor wenigen Tagen in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen.

Wie bereits berichtet, war es am 14.12.2016, gegen 18 Uhr, am Ende eines sich in Fahrtrichtung Balingen bildenden Rückstaus zu einem folgenschweren Auffahrunfall mit insgesamt vier Fahrzeugen gekommen. Dabei waren drei Menschen schwer und zwei leicht verletzt worden. Der 34-jährige Fahrer eines Dacia, auf den der 53-jährige Unfallverursacher mit seinem BMW am Stauende zuerst aufgefahren war, hatte bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten, an denen er am 21. Dezember 2016 starb. (ak)

Ammerbuch (TÜ): Stromausfall nach Kurzschluss

Nach einem Kurzschluss ist es am Montagabend in den umliegenden Häusern eines Gebäudes in der Straße Oberes Waltergäßle zu einem Stromausfall gekommen. Ursache des Stromausfalls war ein Kurzschluss am Dachständer des unbewohnten Wohnhauses, der gegen 22.20 Uhr in Brand geraten war. Die Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften aus. Weil das Feuer von selbst ausging, mussten sie nicht mehr eingreifen. Mitarbeiter der Stadtwerke kappten die Stromzufuhr am Objekt und stellten die Stromversorgung wieder her. Ein Schaden ist nicht entstanden. (jh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell