POL-RT: Rauch über Hochhaus; Unfälle; Einbrüche; Schwelbrand nach Isolierarbeiten; Diebstahl von Motorrad; Graffitisprayer überführt

Reutlingen (ots) - Bei Rot in die Kreuzung

Weil sie trotz Rotlicht in die Kreuzung eingefahren ist, hat eine 51-jährige Reutlingerin am Dienstag, gegen 12.25 Uhr, auf der Kreuzung Tübinger Straße und Bantlinstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die Reutlingerin war mit ihrem Renault Espace auf der Tübinger Straße von Betzingen herkommend unterwegs. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge, missachtete sie die rote Ampel und fuhr ohne auf den Verkehr zu achten in die Kreuzung ein. Ein 48-jähriger Fahrer eines Opel Zafira, der auf Bantlinstraße in Richtung Metzingen fuhr und bei Grün die Kreuzung überquerte, hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren. Beide Autos prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Renault Espace der Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro beziffert. (cw)

Reutlingen (RT): Angeblicher Rauch

Rauch, der aus einem Hochhaus im Grenzweg aufsteigen soll, hat am Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Anwohner alarmierten gegen 19.15 Uhr die Einsatzleitstelle der Polizei nachdem sie aus einem der oberen Stockwerke des Hochhauses Rauch aufsteigen sahen. Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Zum Glück konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Auch nach gründlicher Überprüfung des Gebäudes und der Umgebung waren weder Hinweise für einen Brand noch Rauchgeruch oder Ähnliches feststellbar. Als mögliche Ursache könnte Rauch aus den Schornsteinen der Umgebung in Frage kommen, der durch die Witterungsverhältnisse kurzfristig nach unten gedrückt wurde und so eine optische Täuschung verursacht hat. Neben mehreren Streifwagen waren die Reutlinger Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen und 50 Feuerwehrleuten, sowie der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Reutlingen (RT): Fahrerloses Fahrzeug

In der Betzinger Ortsmitte ist am Dienstagnachmittag ein fahrerloses Fahrzeug gegen eine Hauswand geprallt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf der Durchgangsstraße Im Dorf. Ein geparkter Ford Transit war beim Abstellen nicht ausreichend gesichert worden und rollte rückwärts aus einer abschüssigen Hofeinfahrt über den Gehweg auf die stark befahrene Straße. Durch die Aufmerksamkeit der übrigen Verkehrsteilnehmer kam es zu keinem Zusammenstoß. Der Ford rollte weiter über den gegenüberliegenden Gehweg und prallte gegen eine Hauswand. Verletzt wurde niemand. (sh)

Bad Urach (RT): Bei Einbruch Fotoausrüstung gestohlen

In Hengen ist am Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Die Tat ereignete sich zwischen 7.30 Uhr und 19 Uhr im Kurzer Weg. Der Einbrecher machte sich an einer Kellertür zu schaffen und stemmte diese auf. Sämtliche Stockwerke und Räume wurden durchsucht. Eine geringe Summe Bargeld sowie eine hochwertige Fotoausrüstung fielen dem Gauner in die Hände. An der Tür hinterließ der Unbekannte einen Schaden von mehreren hundert Euro. (sh)

Metzingen-Glems (RT): Kind angefahren und schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 6-jährige Schülerin nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag auf der Neuhauser Straße ereignet hat. Das Mädchen war auf dem Heimweg von der Schule und wollte die Neuhauser Straße überqueren. Als sie gerade die Fahrbahn betreten hatte, wurde sie von einem von rechts heranfahrenden Suzuki Jimmy erfasst. Dessen 57-jährige Fahrerin hatte trotz der Hinweisschilder auf Kinder das Mädchen zu spät bemerkt und nicht mehr rechtzeitig reagiert. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Kind zur intensivmedizinischen Versorgung und stationären Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Auf geparktes Fahrzeug gefahren

Am Dienstagnachmittag ist es in der Landstraße im Ortsteil Häßlach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 27 Jahre alter Lenker eines VW Polo wohl aus Unachtsamkeit gegen eine ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Mercedes-Benz E-Klasse. Trotz des heftigen Aufpralls blieb der unter Schock gestandene VW-Lenker unverletzt. Die Airbags schützten den jungen Mann vor schweren Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt. (sh)

Kirchheim unter Teck (ES): Zwei leicht verletzte Fußgänger

Am frühen Mittwochmorgen ist es im verkehrsberuhigten Bereich der Dettinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Gruppe Fußgänger gekommen. Gegen 4.30 Uhr bog aus der Ziegelstraße ein roter Mercedes-Benz in den verkehrsberuhigten Bereich und streifte bei der laut Zeugen etwas zügigen Durchfahrt einen 20 Jahre alten Fußgänger mit dem Außenspiegel. Daraufhin stoppte der etwa 45-55 Jahre alte Mercedes-Lenker und es kam zu einem Wortwechsel zwischen den beiden und einem weiteren, 23 Jahre alten Fußgänger. Als der Mercedes-Lenker wieder anfuhr, stieß der Pkw gegen die Kniescheibe des 23-Jährigen und fuhr davon. Die beiden leicht verletzten Fußgänger merkten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. (sh)

Nürtingen-Oberensingen (ES): Nach Ausweichmanöver von der Fahrbahn ab

Weil er angeblich einem Fuchs auswich, ist am Dienstagabend ein Ford Focus-Fahrer auf der B 313 von der Fahrbahn abgekommen. Der 43 Jahre alte Fordlenker war gegen 23.36 Uhr auf der Bundesstraße von Wendlingen in Richtung Nürtingen unterwegs. Auf Höhe des Industriegebietes Bachhalde in Oberensingen streifte er bei seinem Ausweichmanöver zunächst die Leitplanke und verlor beim Gegensteuern die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte ein zweites Mal nun frontal gegen die Leitplanke und wurde von dort über beide Fahrspuren abgewiesen und landete letztendlich im angrenzenden Grünstreifen. Hierbei zog er sich eine leichte Verletzung am Hals zu. Bei der Unfallaufnahme roch der Fahrer nach Alkohol. Ein daraufhin durchgeführter Test bestätigte den Verdacht auf Alkoholbeeinflussung, weshalb der 43-Jährige mit zur Blutentnahme musste. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten. Sachschaden entstand in Höhe von über 3.000 Euro. Am knapp 16 Jahre alten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (jh)

Nürtingen (ES): Schwelbrand nach Isolierarbeiten

Ein Schaden von über zehntausend Euro ist am Dienstagabend bei einem Brand am Gebäude des Bauhofes in der Weberstraße entstanden. Bereits seit mehreren Wochen werden am Objekt Sanierungsarbeiten durchgeführt. Im Verlauf des Dienstags wurde durch eine Firma die Fassade der Hausmeisterwohnung verkleidet. Bei den Isolierungsarbeiten verschweißten die Arbeiter auch Bahnen mit Teerpappe und dem Bunsenbrenner. Hierbei hat sich auf der Gebäuderückseite an der Dachkante der Außenfassade unbemerkt ein Schwelbrand entwickelt, welcher sich in den Abendstunden zu einem Brand mit offenen Flammen ausweitete. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 22.25 Uhr das Feuer entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Ein in der Nähe wohnender Feuerwehrmann begab sich sofort zur Brandstelle, bekämpfte das Feuer mittels Feuerlöschern und konnte so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Seine Kollegen rückten mit fünf Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften an und hatten den Brand schnell abgelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und 12 Mann am Brandort. (jh)

Leinfelden-Echterdingen (ES): 10-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden ist am Dienstagabend ein 10-jähriges Mädchen, das an der Einmündung Hebbelweg in die Stuttgarter Straße bei Rotlicht die Fußgängerfurt überquerte. Ein 48 Jahre alter Lenker eines Smart war gegen 20.45 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Musberger Straße unterwegs. Als er an die Signalanlage an der Einmündung Hebbelweg kam, wechselte diese gerade von Grün auf Gelb. Der 48-Jährige passierte die Haltelinie und fuhr über die Fußgängerfurt. In diesem Moment rannte das Mädchen vom linken Fahrbahnrand bei Rot zeigender Fußgängerampel vom Hebbelweg auf die Stuttgarter Straße direkt vor das Auto. Es wurde frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Schwer verletzt kam es nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in die Klinik. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die Stuttgarter Straße für etwa eine Stunde einseitig gesperrt werden. (jh)

Aichtal-Aich (ES): Unfallflüchtiger gesucht (Zeugenaufruf)

Den Fahrer eines BMW und noch Zeugen sucht die Polizei Nürtingen nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Abfahrt B312 auf die K 1225. Ein 20 Jahre alter Lenker eines Rollers befuhr, gegen 22.25 Uhr, hinter einem VW-Kleinwagen die Kreisstraße von Bonlanden in Richtung Aich. Aus Richtung Metzingen kommend stand an der Abfahrt der B 312 auf die K 1225 ein schwarzer BMW. Als der von links kommende Kleinwagen den wartepflichtigen BMW passiert hatte, fuhr dieser los und bog nach links in Richtung Bonlanden ab. Der dem VW nachfolgende Zweiradfahrer musste zur Vermeidung eines Zusammenstoßes eine Vollbremsung einleiten und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Gefährt entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Der BMW fuhr ohne anzuhalten einfach weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Nürtingen nimmt Hinweise unter Telefon 07022/9224-0 entgegen. (jh)

Neuhausen (ES): Radfahrer übersehen

In der Bernhäuser Straße ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr auf Höhe des Benzachweges. Eine 41 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes fuhr von einem Firmenparkplatz nach links in die Bernhäuser Straße ein und übersah den vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Radler, der mit seinem beleuchteten Mountainbike aus Richtung Bernhausen kam und nach links in den Benzachweg abbiegen wollte. Nach dem Streifvorgang kam der Radfahrer zu Fall. Seine leichte Verletzung, die er sich beim Sturz zugezogen hatte, wurde im Rettungswagen behandelt. Der Schaden am Rad und Auto wird mit knapp 1.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. (jh)

Lichtenwald (ES): Trotz Gegenverkehr überholt - drei Leichtverletzte, hoher Sachschaden

Drei zum Glück nur Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro sind das Ergebnis eines Überholmanövers am Dienstagmittag, gegen 15.15 Uhr, auf der K1209 bei Lichtenwald. Ein 46-Jähriger war mit seinem Porsche Cayman auf der Kreisstraße von Lichtenwald in Richtung Hohengehren unterwegs. Trotz sich nähernden Gegenverkehrs überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Nach dem Wiedereinscheren geriet er mit seinen rechten Rädern in den unbefestigten Grünstreifen. Beim Zurücklenken übersteuerte er seinen Porsche, verlor die Kontrolle über den Wagen und krachte seitlich versetzt in die linke Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Volvos. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Volvo nach rechts abgewiesen und um 90 Grad gedreht, bevor er nach fast 40 Metern quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Der Porsche schleuderte in die angrenzende Grünfläche, wo er erst nach mehr als 60 Metern entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stehen blieb. Der Unfallverursacher, seine 31-jährige Beifahrerin und der 62-jährige Fahrer des Volvos waren angegurtet und wurden den bisherigen Erkenntnissen nur leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge an denen jeweils Totalschaden entstanden war, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr Lichtenwald mit sieben Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme bis etwa 17.15 Uhr voll gesperrt werden. Hierdurch kam es auf der Strecke zu Verkehrsbehinderungen. (cw)

Mössingen (TÜ): Motocross-Maschine gestohlen

Ein Motocross-Motorrad der Marke Yamaha YZF 450 im Wert von etwa 1.500 Euro haben Unbekannte zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, in Mössingen, beim ehemaligen Bahnwärterhaus in der Straße Schwarze Lache, gestohlen. Das blau-weiß lackierte Motorrad, Baujahr 2007 war dort am Haus geparkt und dürfte vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein reines Sportgerät, ohne Straßenzulassung. Es kann ohne Schlüssel gestartet und gefahren werden. Mit dem Verschwinden des Motorrads fiel am Montagmittag, gegen 15 Uhr, ein weißer Kastenwagen mit roter Aufschrift auf, der in Verlängerung der Federstraße in Richtung Schwarze Lache stand. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist noch nicht gesichert. Der Polizeiposten Mössingen bittet unter der Telefonnummer 07473/9521-0 um Hinweise. (cw)

Tübingen (TÜ) Graffitisprayer festgenommen

Drei 18, 19 und 21 Jahre alte Heranwachsende sind am Dienstag, kurz vor Mitternacht, nach einer Graffitisprühaktion in der Österbergstraße vorläufig festgenommen worden. Ein Zeuge hatte gegen 23.20 Uhr die Polizei informiert, dass soeben drei junge Männer in der Österbergstraße Farbschmierereien begangen hätten und nun die Mühlstraße abwärts in Richtung Neckarbrücke gehen würden. Noch auf der Brücke konnten die drei Verdächtigen angetroffen werden. Sie hatten einen Rucksack dabei, in welchem sich verschiedene Spraydosen und Malerutensilien befanden. An ihren Jacken waren frische Farbantragungen erkennbar, weshalb sie zur Dienststelle verbracht wurden. Bei der Überprüfung konnten an den Baustellenabschrankungen am Treppenabgang von der Österbergstraße in Richtung Schlatterhaus und auf der Treppe frische Farbschmierereien festgestellt werden. Der dabei angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei bereits polizeibekannten Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt. (jh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell