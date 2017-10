POL-REK: 171009-4 Zeuge beobachtete einen Fahrraddieb- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest.

Am Sonntagmorgen (8. Oktober) beobachtete um 06.30 Uhr ein 33-jähriger Mann aus Kerpen eine offensichtliche betrunkene Person, die sich am Fahrradständer der Haltestelle Kerpen-Sindorf in der Raiffeisenstraße aufhielt. Der Mann manipulierte an den Fahrradschlössern und sägte ein Schloss durch. Anschließend setzte er sich auf das Damenrad und fuhr über einen Fußweg in Richtung Kerpener Straße davon. Der Zeuge informierte über den Notruf 110 die Polizei und verfolgte den Dieb. Polizeibeamte hielten den 27-Jährigen auf dem Radweg der Erfttalstraße (L122) hinter dem Kreisverkehr Europaring an. In der Atemluft rochen die Polizisten Alkohol. Einen Atemalkoholtest lehnte der 27-Jährige ab. Der nicht in Deutschland wohnende Mann hatte keine Ausweispapiere dabei und wurde durch die Polizisten vorläufig festgenommen. Sie brachten ihn zu einer Polizeiwache. Hier entnahm ein Arzt dem 27-Jährigen eine Blutprobe. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der Mann entlassen. Das Fahrrad stellten die Beamten sicher. (cb)

