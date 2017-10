POL-REK: 171009-2: Einbrüche in Schulen/ Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Unbekannte Täter drangen in Schulgebäude in Kerpen und Bergheim ein.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (8. Oktober) gegen 04.50 Uhr löste der Alarm an der Clemensschule an der Straße "Am Schulberg" in Kerpen aus. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsfirma stellte vor Ort eine mit Gewalt geöffnete Eingangstür fest. Die Glasscheiben der Tür waren zerbrochen. Augenscheinlich wurde die Aula betreten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 22.

Kurze Zeit später, gegen 05.15 Uhr löste, ebenfalls ein Einbruchmeldealarm in der Gesamtschule in Bergheim auf der Herbergerstraße aus. Die eingesetzten Beamten stellten eine aufgehebeltes Fenster an einem Schulbüro fest. Der oder die Täter durchwühlten das komplette Büro im Erdgeschoss. Auch hier muss durch das Kriminalkommissariat 21 ermittelt werden, was entwendet wurde. Die Polizei fragt: Wer hat zu den Tatzeiten verdächtige Beobachtungen im Bereich der beiden Schulen gemacht? Hinweise bitte an das jeweilige Kriminalkommissariat unter Telefon: 02233 52-0. (bb)

