POL-REK: Täter flüchtete nach Pkw-Aufbruch - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge überraschte den Täter.

Der 42-jährige Zeuge bemerkte am Donnerstagabend (02. Februar, 22.00 Uhr) einen Fremden in dem Fahrzeug eines Nachbarn. Der Kleinbus des Nachbarn stand in einer Parkbucht auf der Straße "An der Elsmaar", der Täter saß in dem Fahrzeug. Als der Täter den Zeugen bemerkte, sprang er aus dem Fahrzeug und rannte in Richtung Sechtemer Straße davon. Eine 30-jährige Zeugin beobachtete, dass er von dort zu Fuß weiter in Richtung Bornheim-Sechtem flüchtete. Der 42-Jährige verständigte die Polizei und den Halter des Fahrzeugs. Das Fahrzeug hatte der Täter auf bisher noch nicht geklärte Art geöffnet und anschließend durchwühlt. Entwendet hatte er offenbar nichts. Er war etwa 20-25 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß und von sehr schlanker Statur. Bekleidet war er mit einer dunklen Baseballkappe und dunkler Jeans. Zudem trug er eine Brille. Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (wp)

