POL-REK: Aufmerksame Zeugen/ Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Mehrere Zeugen meldeten über Notruf "110" zwei Automatenaufbrecher.

Am Mittwochmorgen (1. Februar) gegen 03.15 Uhr weckte Lärm einige Anwohner der Frenser Straße. Zwei Täter versuchten mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten an der Außenwand des alten Bahnhofsgebäudes aufzubrechen. Nachdem eine 27-jährige Anwohnerin die beiden Männer durch lautes Rufen ansprach, flüchteten diese in Richtung Bahnunterführung. Die Täter waren 20 bis 25 Jahre alt, von südländischem Erscheinungsbild, trugen dunkle Jeans, Jacken und Schuhe. Einer trug einen Bart. Der Täter, der auf die Ansprache der Zeugin reagierte, sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise zu den Personen bitte an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell