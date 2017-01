POL-REK: Maskierte scheiterten an verschlossener Tür - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Angestellte einer Spielhalle beobachtete die beiden Täter und alarmierte die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten kurz nach dem Notruf 110 der Frau am Samstagmorgen (28. Januar) um 00:50 Uhr waren die Beiden bereits weg. Die Frau hatte die Eingangstür abgeschlossen und räumte das Ladenlokal auf, als sie ein verdächtiges Rappeln an der Tür wahrnahm. Beim vorsichtigen Blick nach draußen erkannte sie die beiden Maskierten. Sie waren etwa 180 und 170 Zentimeter groß und mit dunklen Strumpfmasken mit Sehschlitzen maskiert. Einer trug einen dunklen Pullover. Sie flohen in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13, Telefon 02233 52-0. (ha)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell