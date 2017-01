POL-REK: Einbrecher von Mitarbeiter eines Friseursalons überrascht - Kerpen.

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Mitarbeiter des Friseurgeschäftes übernachtete im Ladenlokal.

Am Samstag (28. Januar), gegen 06:00 Uhr, wurde ein 20jähriger Mitarbeiter, der nach einer Feierlichkeit am Vorabend im Kellerraum des Ladenlokals übernachtete, durch Geräusche geweckt. Er begab sich in den Kundenbereich und überraschte einen Einbrecher, der sich gerade an einer Schublade an der Theke zu schaffen machte. Der Einbrecher war völlig überrascht, so dass er widerstandslos überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Er war zuvor durch ein Oberlicht oberhalb der Eingangstüre in das Geschäft eingedrungen. Die eingetroffenen Polizeibeamten nahmen den 36jährigen aus Bad Breisig fest. Das Kriminalkommissariat in Kerpen hat die Ermittlungen aufgenommen. (s/k)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell