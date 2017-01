POL-REK: Räuber floh ohne Beute - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Mit einer Schusswaffe bedrohte er den Ladenbesitzer.

Am Freitagabend (20. Januar) um 21:50 Uhr betrat ein Unbekannter einen Kiosk an der Friedrich-Ebert-Straße. Der Ladenbesitzer (31) befand sich in einem Nebenraum und hörte die "Ladenklingel". Er betrat den Geschäftsraum, sah einen Maskierten mit einer Schusswaffe in der Hand und lief sofort zurück in den Nebenraum. In einem Spiegel sah er, dass der Täter fluchtartig das Lokal wieder verließ. Dem Opfer fiel kurz vor betreten des Täters und nach seiner Flucht das Motorengeräusch eines PKW auf. Zeugen werden gebeten, auch diesen Umstand zu beachten und mögliche Beobachtungen auch diesbezüglich mitzuteilen.

Der Täter war etwa 180 Zentimeter groß, Mitte 20 Jahre alt, von normaler Statur. Er hatte dunkle Augenbrauen und eine dunkle Augenfarbe. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Die Kapuze war hochgezogen und sein Gesicht verbarg er in einer Sturmhaube. Nur die Augenpartie war erkennbar. Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 in Hürth, Telefon 02233 52-0.

