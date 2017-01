POL-REK: Spielhalle überfallen/ Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein unbekannter Täter bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe.

Am frühen Dienstagmorgen (24. Januar) um 00.55 Uhr betrat ein maskierter Täter die Spielhalle an der Hans-Sachs-Straße in Berzdorf. Er bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die 50-Jährige händigte ihm eine geringe Menge Bargeld aus. Der Täter sperrte sie in die Damentoilette ein, anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mann sprach Deutsch mit einem nicht näher definierbarem Akzent. Er war 170 - 180 Zentimeter groß, 25-30 Jahre alt und von normaler Statur. Er trug eine dunkle Sturmhaube und dunkle Kleidung. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Diese bitte an das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell