POL-REK: Betrunkener Pkw-Fahrer angetroffen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Einer aufmerksamen Zeugin fiel die "Alkoholfahne" eines Mannes auf, der sich in ein Fahrzeug setzte und losfuhr. Sie verständigte die Polizei.

Montagnachmittag (23. Januar) gegen 17:00 Uhr kaufte eine 51-Jähriger zwei Flaschen Alkohol an einem Kiosk der Gennerstraße. Einer Zeugin fiel auf, dass der Mann nach Alkohol roch und leicht schwankte. Sie sah, dass sich der Mann in einen Pkw setzte und über die Gennerstraße in Richtung Bonnstraße losfuhr. Die 30-Jährige merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Beamten trafen den Pkw wenig später in der Vochemer Straße an. Der Fahrer stand neben dem Fahrzeug. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann daraufhin eine Blutprobe. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (cb)

