POL-REK: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der Verkehrsunfall passierte beim Wenden eines Fahrzeugs.

Am Montagmorgen (19.Januar) um 10.30 Uhr stießen auf der Renault-Nissan-Straße zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 44-jährige Frau aus Kerpen fuhr vom Fahrbahnrad an und wendete ihren Pkw, um in Richtung Kölnstraße zu fahren. Dabei kollidierte sie mit dem Fahrzeug eines 40-jährigen Fahrzeugführers aus Brühl. Er befuhr mit seiner 19-jährigen Beifahrerin die Renault-Nissan-Straße in Richtung Kölnstraße. Durch die Kollision wurden die drei Personen leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Renault Nissan-Straße zwischen Römerstraße und Fischenicher Straße bis 11.30 Uhr gesperrt. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf 12.000 Euro. (cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell