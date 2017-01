POL-PDNW: Wohnungseinbruch in Gerolsheim

Gerolsheim (ots) - 31.12.2016, 17:00 - 23:30 Uhr - Gerolsheim, Altbachweg Unbekannte Einbrecher drangen am Silvester-Abend in ein Einfamilienhaus in Gerolsheim ein. Sie schoben den Rollladen hoch und hebelten die Terrassentür auf. Im Haus waren sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Es wurden Bargeld, ein Handy, ein Tablet-PC und Schmuck in Höhe von insgesamt mehreren Tausend Euro entwendet. Auf der Terrasse konnten auf gereiftem Boden Schuhabdrücke gesichert werden. Die meisten Nachbarn waren Silvester feiern und haben nichts mitbekommen. Das Anwesen liegt in Feldrandlage in Richtung Autobahn. Die Polizei Grünstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: 06359 93120

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell