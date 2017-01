POL-REK: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der PKW kam auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen.

Am Montag (16. Januar) gegen 11.20 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann aus Erftstadt mit seinem Fahrzeug den Wellmühlenweg aus Richtung Niederweg kommend in Richtung Landesstraße 162. In Höhe der Brücke, welche über den Rotbach führt, fuhr er mittig auf der Fahrbahn. In der anschließenden Linkskurve kam ihm ein Linienbus entgegen. Der 70-Jährige lenkte sein Fahrzeug nach rechts und geriet ins Schleudern. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und kam an einem Baum zum Stehen. Der Leichtverletzte konnte die Türen seines Fahrzeugs nicht öffnen. Der Pkw war zwischen den herabhängenden Ästen des Baumes eingeklemmt. Die Feuerwehr entfernte die Äste und befreite den Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen konnte den Pkw bergen. Die Beamten stellten fest, dass an dem Pkw Sommerreifen angebracht waren. (cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell