POL-REK: Schmuck in Pflegeheim entwendet- Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Täter betrat ein Zimmer und brach ein Behältnis auf. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Mann verschaffte sich am Freitag (13. Januar, 11.00 Uhr) Zutritt zu einem Zimmer in einem Pflegeheim auf der "Matthias-Lammet-Straße". Als die Bewohnerin in ihr Zimmer zurückkehrte, befand sich ein ihr fremder Mann darin. Dieser verließ daraufhin das Zimmer. Die 85-jährige Bewohnerin stellte ein aufgebrochenes Behältnis und das Fehlen ihres Schmucks fest. Sie begab sich zu einer Zeugin und teilte ihr den Vorfall mit. Die Zeugin verständigte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Der Täter war etwa 190 Zentimeter groß und von breiter Statur. Er trug dunkle Bekleidung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

